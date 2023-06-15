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Ailelere yeni destek başladı! 12 ay sürecek ödeme için başvurular e-Devlet’ten yapılıyor

Devlet, ailelere yeni destek ödemesi veriyor. 12 ay sürecek aile yardımı için e-devlet'ten başvurular açıldı. Bayram öncesi başvuru işlemlerini yapabilirsiniz.

Ailelere yeni destek başladı! 12 ay sürecek ödeme için başvurular e-Devlet’ten yapılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aile yardımı Haziran ayı ödemeleri devam ediyor. Hane başına yapılan destek ödemeleri için haziran ayı son ay oldu. e-Devlet üzerinden başvuru yapanlar bu yardımı hemen alabilecek. Bayram öncesi ilaç gibi gelecek destek ödemesi için başvurular kabul ediliyor. 11 haneli T.C kimlik no ile e-devlet'ten hemen başvuru yapabilirsiniz. Aile yardımı Haziran ayı ödemeleri için son günler sakın başvuru fırsatını kaçırmayın.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, e-Devlet üzerinden 12 ay boyunca yardım alınabilecek Aile Destek Programı'na başvuruları açtı. İşte nasıl başvurulacağına dair detaylar.

AİLE DESTEK PROGRAMI: VATANDAŞLARA MÜJDE!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahiplerine yardım yapılacak. 12 ay boyunca ödeme alabilecekler. Başvurular e-Devlet üzerinden.

KİMLER BAŞVURABİLİR? AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NEDİR?

Aile Destek Programı'na SSK, BAĞKUR, ve Emekli Sandığı emeklileri başvurabilir. Dul ve yetimler de dahil. Maddi sıkıntıda olanlar için destek fırsatı burada.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak. Hızlı ve kolay bir süreç. İhtiyaç sahipleri, maddi sıkıntılarını hafifletebilecek bu programla rahat bir nefes alacak.

FAYDALANMAK İSTEYENLER İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

e-Devlet'ten başvuru detaylarına ulaşmak mümkün. Bu destek programı umut ve destek sağlayacak. Başvuruların yoğun olması bekleniyor. Zamanında başvuru önemli.

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