7.500 lira nakit para anında hesaplara yatıyor! Emekli maaşı alan kişiler hemen başvurun

Milyonlarca emekliye Mart gelmeden müjdesi geldi. Bankalar, emekliye promosyon verebilmek için yeniden rekabete başlıyor. SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve EYT’linin yüzü Mart ayında gülecek. Çünkü Mart ayı emekli promosyon ücretleri güncelleniyor. Türkiye İş Bankası, güncellemeyi yapan ilk banka oldu. Peki İş Bankası Mart ayı emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? Kim ne kadar maaş promosyonu alacak?

Mart ayı promosyon ücretleri merakla beklenirken ilk duyuru Türkiye İş Bankası'ndan geldi. Türkiye İş Bankası, SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisine ödediği Maaş promosyonuna güncelleme yaptı. bankadan yapılan duyuruda 31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere promosyon ücretlerinin 7500 liraya yükseltildiği belirtildi. Türkiye İş Bankası promosyon ödemesini maaşa göre yapacak. İş Bankası mart ayı güncel promosyon ücretleri ve detaylar haberimizde…

İŞ BANKASI NE KADAR MAAŞ PROMOSYONU VERİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu ve bankalar arasında Kasım ayında imzalanan sözleşme doğrultusunda yeni promosyon ücretleri belli olmuştu. ancak özel bankalar kendi politikaları doğrultusunda her ay promosyon rakamlarında değişiklik yapabiliyor. Mart ayında da promosyon kampanyaları yeniden hazırlanacak gibi görünüyor. Türkiye İş Bankası mağazayı promosyon ücretlerini güncelleyen ilk banka oldu. maaş aralığına göre promosyon vermeye hazırlanan İş Bankası, SSK bağ-kur memur emeklisi ve dul ve yetim aylığı alanlara ödeyeceği promosyon ücretlerini arttırdı. Türkiye İş Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre emekliye 7500 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılacak.

Ayrıca Türkiye İş Bankası tarafından maaşını taşıyan emekli vatandaşlardan maksimum kartı ve diğer kartlar için herhangi bir kullanım ücreti alınmayacak. Bankadan yapılan EFT havale işlemleri de tamamen ücretsiz olacak.

İŞ BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye İş Bankası Mart ayı promosyon ücretlerinden yararlanmak isteyen ve başvuru şartlarını merak edenler için detaylar da ortaya çıktı. Banka tarafından aranan tek koşul maaşınızı taşımak ve 3 yıl boyunca kalma taahhüdü vermek. Maaş taşıma işlemlerimizi en yakın Türkiye İş Bankası şubesinden, e-devlet üzerinden, İş Bankası'nın mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetlerinden yapabilirsiniz.