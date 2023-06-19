50 yaş altı emeklilik onaylandı! TBMM erken emeklilik kararını açıkladı: Prim ve yaş şartı yok

Erken emeklilik hayali kuran milyonlarca insan için sevindirici bir haber geldi. EYT yasasının kabul edilmesiyle birlikte bu hayal gerçeğe dönüşmüştü. Ancak birçok kişi bu fırsatı kıl payı kaçırmıştı.

Özellikle Bağ-Kur sigortalıları, primlerinde eksiklik olanlar, staj ve çıraklık dönemlerinde mağdur olanlar ve 1999 yılından sonra sigorta girişi olanlar, yeni düzenleme taleplerini hükümete iletiyorlardı.

1999 Yılından Sonra Sigorta Girişi Olanlar Yaşadı

Nihayet beklenen düzenleme haberleri geldi. Erken emeklilik için yeni bir karar alındı ve bu karar torba yasa tasarısı olarak TBMM'ye sunuldu. Yeni düzenlemeyle birlikte 1999 yılından sonra sigorta girişi olanlar, prim eksikliği bulunanlar, staj ve çıraklık dönemlerinde mağduriyet yaşayanlar ve ev hanımları erken emeklilik hakkına sahip olacaklar.

50 Yaşın Altındaki Bireyler Erken Emekli Olabilecek

Yeni emeklilik sisteminin detayları da açıklandı. İlk bilgilere göre, prim gün sayısı 3600, 4800 ve 5400 gün arasında değişiklik gösterecek. Sigortalılık süresi ise 10 yıl olarak belirlendi. Bunun yanı sıra emeklilik yaş sınırı da belirlendi. Yeni düzenlemeye göre, 50 yaşın altındaki bireyler erken emeklilik hakkından faydalanabilecekler. Bu yeni düzenleme, erken emeklilik hayalini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca kişi için umut verici bir adım oldu. Artık daha fazla kişi, belirtilen kriterlere uyarak emekliliklerini önceden gerçekleştirebilecekler. Bu karar, emeklilik yaşına daha erken ulaşmak isteyen kişiler için büyük bir fırsat sunarken, ekonomik ve sosyal hayatlarını yeniden planlama imkanı da sağlayacak.

Yeni düzenleme ile birlikte erken emeklilik hayali kuran insanlar için belirli kriterler belirlendi. 1999 yılından sonra sigorta girişi olanlar, prim eksikliği bulunanlar, staj ve çıraklık dönemlerinde mağduriyet yaşayanlar ve ev hanımları, erken emeklilik hakkını elde edebilecekler. Bu karar, özellikle prim eksikliği olan Bağ-Kur sigortalıları için büyük bir adım oldu.

Düzenlemenin ayrıntılarına göre, erken emeklilik için belirli bir prim gün sayısı gerekmektedir. Bu sayı, 3600, 4800 ve 5400 gün arasında değişiklik gösterecektir. Ayrıca, sigortalılık süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Yani, en az 10 yıl boyunca sigortalı olarak çalışmış olmak şartı aranacaktır.