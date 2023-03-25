GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

4A 4C 4C'li ve EYT’li yıkıldı! 2 bin TL'lik emekli maaş zammı onları tutmuyor

EYT ile birlikte 16 milyona yaklaşan emekli sayısı seçim öncesi hükümetin oy toplama iştahını kabarttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye zam açıklaması yaptı ama bazı emekliler hüsran yaşadı.

4A 4C 4C'li ve EYT’li yıkıldı! 2 bin TL'lik emekli maaş zammı onları tutmuyor

Türkiye'de 13 milyon olan emekli sayısı EYT ile birlikte 16 milyona yaklaştı. Yaklaşan genel seçimler öncesi Tabii ki emekli seçmen hükümet için son derece önemli. Bu nedenle de emekliye bir ara zam beklentisi zaten vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da geçtiğimiz günlerde milyonlarca emeklinin beklediği müjdeyi verdi. En düşük emekli maaşı 5500 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. Zam açıklaması sonrası birçok kişinin kafasında soru işareti oluştu. Çünkü 7500 TL ve üstü maaş alan emeklilerin durumu merak konusu olmuştu. Ne yazık ki milyonlarca emekli hüsrana uğradı. Çünkü o emeklilere zam yok. Emekliye ara zam kapsamı ve detaylar haberimizde…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında milyonlarca emeklinin beklediği müjdeyi verdi. Seçim öncesi emekli maaşlarını ara zam bombası patlarken zam kapsamı merak konusu olmuştu. AK Parti grup başkan vekili Mustafa Elitaş emekli maaş zammı kapsamını düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu. Ancak bu haber milyonlarca emekli için hayal kırıklığı yaşattı. Çünkü zam sadece en düşük emekli maaşı alanları kapsıyor. Bu durumda da dengeler tamamen altüst oluyor. Milyonlarca emekli alamadıkları zam için isyan ediyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA 2.000 TL ZAM GELDİ

Uzun süreden beri beklenen emekliye ara zam müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında verdi. Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin geçim sıkıntısı çektiğinin farkında olduklarını belirterek 5500 TL olan en düşük emekli maaşını 2000 TL zamla 7.500 TL'ye yükselttiklerini duyurdu. Ayrıca emekli Bayram ikramiyelerine de 900 TL'lik artış yapıldı. Yani Ramazan Bayramı öncesi geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi 2023 yılında 2.000 TL'ye yükseldi.

MİLYONLARCA EMEKLİ ZAM ALAMIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye zam açıklaması ilk etapta emeklinin yüzünü güldürdü. Ancak ardından gelen açıklamalar milyonlarca emeklide hüsranla sebep oldu. Çünkü emekli maaşlarına yapılan artış sadece en düşük emekli maaşını kapsıyor. Yani 5.500 TL maaş alan emeklilerin maaşı 7.500 çıktı fakat 7500 TL maaş alan emekliye zam yapılmadı. Emekliler bu habere isyan etti. Çünkü emeklilerin arasındaki gelir farkı kapandı.

Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren milyonlarca emekli vatandaş ise bunun haksızlık olduğunu düşünüyor. Çünkü yüksek prim ödeyen emekliler şu anda düşük prim ödeyen Emeklilerle aynı Maaş almaya başladı. BAĞ-KUR’da da durum değişmedi. 1 basamaktan emekli olan BAĞ-KUR’lular ile 5 basamaktan emekli olan bağ kurlular şu anda eşit maaş alıyor. Bu durumda da emekliler isyan ediyor. Bir an önce bu gelir adaletsizliğinin düzeltilmesi talep ediliyor. Hükümetinde Yapılan bu hatayı telafi edeceği tahmin ediliyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Tüm emekliler baksın! Seçim zammı kapsamı netleşti SGK, Bağ-Kur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiriyor Tüm emekliler baksın! Seçim zammı kapsamı netleşti SGK, Bağ-Kur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiriyor
Asgari ücret ek zamla 3750 TL artıyor! Asgari ücretliye bayram ikramiyesi müjdesi de var Asgari ücret ek zamla 3750 TL artıyor! Asgari ücretliye bayram ikramiyesi müjdesi de var
SGK son dakika açıklaması sonunda geldi! 4A, 4B, 4C, EYT’li emekli yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı SGK son dakika açıklaması sonunda geldi! 4A, 4B, 4C, EYT’li emekli yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı
PTT'den annelere tek şartla 1300 TL nakit yardım! Çocuğu olan takır takır alıyor PTT'den annelere tek şartla 1300 TL nakit yardım! Çocuğu olan takır takır alıyor
2023’te emeklilere talih kuşu kondu! Bir ödeme daha geldi! 9.500 TL emeklilere yatacak 2023’te emeklilere talih kuşu kondu! Bir ödeme daha geldi! 9.500 TL emeklilere yatacak
Dolar elinizde patlamasın! Felaket Tellalı açıkladı, 3 gün sonra Dolarda olacaklar inanılmaz Dolar elinizde patlamasın! Felaket Tellalı açıkladı, 3 gün sonra Dolarda olacaklar inanılmaz
SON HABERLER
EYT’li emekli ihya olacak! Emekli maaş promosyonu 15.000 TL'ye yükseldi EYT’li emekli ihya olacak! Emekli maaş promosyonu 15.000 TL'ye yükseldi
Altın yatırımcıları için son fırsatlar! Alan aldı, fiyatlar zirve yapacak! Uzman isim son alımlar için uyardı Altın yatırımcıları için son fırsatlar! Alan aldı, fiyatlar zirve yapacak! Uzman isim son alımlar için uyardı
4A 4C 4C'li ve EYT’li yıkıldı! 2 bin TL'lik emekli maaş zammı onları tutmuyor 4A 4C 4C'li ve EYT’li yıkıldı! 2 bin TL'lik emekli maaş zammı onları tutmuyor
Anne babalara son başvuru günü geldi! Bakanlık şartları uyanlara çocuk ödemesi yapacak! Anne babalara son başvuru günü geldi! Bakanlık şartları uyanlara çocuk ödemesi yapacak!
KOSGEB son dakika duyurdu! Devlet destekli sıfır faizli 12 ay geri ödemesiz kredi başladı KOSGEB son dakika duyurdu! Devlet destekli sıfır faizli 12 ay geri ödemesiz kredi başladı
Çiftçilere tarımsal üretim artışında devlet desteği geldi! Çiftçilere tarımsal üretim artışında devlet desteği geldi!
2023’te emeklilere talih kuşu kondu! Bir ödeme daha geldi! 9.500 TL emeklilere yatacak 2023’te emeklilere talih kuşu kondu! Bir ödeme daha geldi! 9.500 TL emeklilere yatacak
Dolar elinizde patlamasın! Felaket Tellalı açıkladı, 3 gün sonra Dolarda olacaklar inanılmaz Dolar elinizde patlamasın! Felaket Tellalı açıkladı, 3 gün sonra Dolarda olacaklar inanılmaz