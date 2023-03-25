4A 4C 4C'li ve EYT’li yıkıldı! 2 bin TL'lik emekli maaş zammı onları tutmuyor

Türkiye'de 13 milyon olan emekli sayısı EYT ile birlikte 16 milyona yaklaştı. Yaklaşan genel seçimler öncesi Tabii ki emekli seçmen hükümet için son derece önemli. Bu nedenle de emekliye bir ara zam beklentisi zaten vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da geçtiğimiz günlerde milyonlarca emeklinin beklediği müjdeyi verdi. En düşük emekli maaşı 5500 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. Zam açıklaması sonrası birçok kişinin kafasında soru işareti oluştu. Çünkü 7500 TL ve üstü maaş alan emeklilerin durumu merak konusu olmuştu. Ne yazık ki milyonlarca emekli hüsrana uğradı. Çünkü o emeklilere zam yok. Emekliye ara zam kapsamı ve detaylar haberimizde…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında milyonlarca emeklinin beklediği müjdeyi verdi. Seçim öncesi emekli maaşlarını ara zam bombası patlarken zam kapsamı merak konusu olmuştu. AK Parti grup başkan vekili Mustafa Elitaş emekli maaş zammı kapsamını düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu. Ancak bu haber milyonlarca emekli için hayal kırıklığı yaşattı. Çünkü zam sadece en düşük emekli maaşı alanları kapsıyor. Bu durumda da dengeler tamamen altüst oluyor. Milyonlarca emekli alamadıkları zam için isyan ediyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA 2.000 TL ZAM GELDİ

Uzun süreden beri beklenen emekliye ara zam müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında verdi. Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin geçim sıkıntısı çektiğinin farkında olduklarını belirterek 5500 TL olan en düşük emekli maaşını 2000 TL zamla 7.500 TL'ye yükselttiklerini duyurdu. Ayrıca emekli Bayram ikramiyelerine de 900 TL'lik artış yapıldı. Yani Ramazan Bayramı öncesi geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi 2023 yılında 2.000 TL'ye yükseldi.

MİLYONLARCA EMEKLİ ZAM ALAMIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye zam açıklaması ilk etapta emeklinin yüzünü güldürdü. Ancak ardından gelen açıklamalar milyonlarca emeklide hüsranla sebep oldu. Çünkü emekli maaşlarına yapılan artış sadece en düşük emekli maaşını kapsıyor. Yani 5.500 TL maaş alan emeklilerin maaşı 7.500 çıktı fakat 7500 TL maaş alan emekliye zam yapılmadı. Emekliler bu habere isyan etti. Çünkü emeklilerin arasındaki gelir farkı kapandı.

Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren milyonlarca emekli vatandaş ise bunun haksızlık olduğunu düşünüyor. Çünkü yüksek prim ödeyen emekliler şu anda düşük prim ödeyen Emeklilerle aynı Maaş almaya başladı. BAĞ-KUR’da da durum değişmedi. 1 basamaktan emekli olan BAĞ-KUR’lular ile 5 basamaktan emekli olan bağ kurlular şu anda eşit maaş alıyor. Bu durumda da emekliler isyan ediyor. Bir an önce bu gelir adaletsizliğinin düzeltilmesi talep ediliyor. Hükümetinde Yapılan bu hatayı telafi edeceği tahmin ediliyor.