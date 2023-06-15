15 milyon emekliye bayram öncesi ek ödeme! 7500 TL ile 10.000 TL arası IBAN’a yatıyor

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT emeklisi için yeni müjdeler gelmeye devam ediyor. 15 milyon emekli vatandaşın yüzünü güldürecek haber bu defa bankalardan verildi. Emekliye bir maaş ikramiye ödemesi yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi fark etmez aynı zamanda memur ve EYT emeklisi de ödemeden yararlanacak. Emekliye IBAN numarası üzerinden 7.500 TL ile 10.000 TL arası nakit destek sağlanacak. Başvuru şartı ile bayram öncesi karşılıksız ve geri ödemesiz olarak hesaplara geçecek.

Emekli vatandaşlara yüz güldüren haber geldi. Emekliye erken bayram müjdesi verildi. Bir maaş ikramiye ödemesi verilecek. Yani emekliler Haziran ayında ek bir ödeme daha alacaklar. İşte detaylar...

13,5 Milyon Emekliye 1 Maaş İkramiyesi Ödemesi Yapılacak! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Müjde ATM'den Çekebilecek... SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ikramiye müjdesi geldi. Yeni yıl için zamlı maaş almayı bekleyen emekliler artık promosyon alabilecek, ayrıca kefilsiz şartsız bir maaş ikramiye de alabilecek. Peki, bu ikramiyeler ne zaman verilecek? SSK ile Bağ-Kur emeklileri ne kadar ikramiye alabilecek? Şartları nelerdir? Tüm soruların cevapları haberimizde…

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri maaşlarına gelecek zamları yakından takip ediyor. Tüm bankalar emeklilere promosyon konusunda kesenin ağzını açmış durumda. Emekli olan vatandaşların banka seçiminde ve maaşlarını taşımaları durumunda aldıkları promosyonların yanı sıra bir maaş ikramiye şansı da doğmuş oldu. Bunun için bankalar her hangi bir ek koşul gerekmiyor.

Emekli vatandaşların hem promosyondan hem de ikramiyeden faydalanmaları için yapmaları gereken tek şey, almış oldukları maaşlarını üç yıl boyunca kalma taahhüdünde bulunarak ilgili bankayı seçmek yeterli olacak. Tüm bankalar promosyon ödemelerinde güncelleme yapmış durumda.

AKBANK

Maaşı 3 bin 499 TL'ye kadar olanlara 4 bin 200 TL, 3 bin 500 TL-7 bin 499 TL arası alanlara 4 bin 850 TL, 7 bin 500 TL-9 bin 999 arasında alanlara 6 bin 250 TL ve 10 bin TL üzerine ise 7 bin TL nakit promosyon bedeli ödüyor. Ayrıca ek olarak kampanya dönemi içerisinde, ilk kez Axess veya Wings sahibi olacak SGK emeklilerinin 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 1.000 TL harcama sözüne 1.500 TL chip-para ile toplamda 8 bin 500 TL ödül veriyor.

ING

Maaşı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 5 bin 100 TL, 3 bin 500 TL-7 bin 500 TL arası ise 5 bin 950 TL, 7 bin 500 TL-10 bin arası ise 7 bin 650 TL, 10 bin TL ve üzeri ise 8 bin 500 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 1.500 TL'ye varan ek nakit promosyondan veriyor. Kampanya 30 Nisan'a kadar geçerli.

QNB FİNANSBANK

Ortalama maaşı 3 bin 499 TL olana 4 bin 800 TL, 3 bin 500-7 bin 499 TL arasında olana 5 bin 600 TL, 7 bin 500-9 bin 999 TL arasında olanlara 7 bin 200 TL ve 10 bin TL olana 8 bin TL promosyon veriyor. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim sunuyor.