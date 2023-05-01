1 Mayısta Asgari ücrete zam müjdesi geldi! Cumhurbaşkanı ara zam tarihini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Asgari ücretin 184 TL'den 8.500 TL'ye çıkarıldığını ifade eden Başkan Erdoğan, tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları…

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET VURGUSU

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle devlet büyüklerinden açıklamalar peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Sevgili işçi kardeşlerim” ifadesiyle açıklamalarına giriş yaptı.

Geçimini kaptanlık yaparak sağlayan emektar bir babanın çocuğu olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, gençlik yıllarında ise İETT'de işçi olarak çalıştığını belirtti. Emeğin, alın terinin, arkadaşlarla bir sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunun ne demek olduğunu çok iyi bildiğini ifade eden Başkan Erdoğan, “Ülkemize siyaset yoluyla hizmet etme mücadelemizde bu köklerimizi ve nereden geldiğimizi asla unutmadık. Daima sizlerin hakkını teslim etmeye çalıştık. Yıllarca istismar malzemesi yapılan 1 Mayıs'ı sizler için tatil ilan ettik, gerçek anlamda işçi bayramı yaptık. Örgütlenme, sendikal haklar, ücretlerle beraber işçi sağlığı ve güvenliğinde çok önemli adımlar attık.” sözlerini dile getirdi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM TARİHİ NETLEŞTİ

Erdoğan, 2002 yılında 184 TL olan ve 126 dolara denk gelen asgari ücretin şimdilerde 8.500 TL'ye yani 437 doları yükseltildiğini vurguladı. Asgari ücret ve diğer ücretlilerin asgari ücret kadarki gelirlerini vergi dışı bıraktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık, sırt sırta vererek zorlukların üstesinden beraberce geldik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz. 14 Mayıs'ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü canıgönülden tebrik ediyorum.” açıklamalarında bulundu.