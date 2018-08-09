Yeniden Süleymancılar Cemaati…

Seçim döneminde Süleymancılar olarak bilinen cemaati eleştiren bir yazı yazmıştım.



Eleştirme nedenim, cemaatten birini arayan üst düzey bir ismin, "Eğer oyunu İyi Parti'ye vermezsen, öteki dünyada üstadımız gelip bunun hesabını sorar" demesiydi.



Okuyanlar hatırlayacaktır.



"Cemaatlere de cemaatlerin siyasi tercihlerine de karşı değilim. İsteyen cemaat, istediği partiye oy verebilir. Ama hiç bir cemaat, başka partiye oy vereceğini söyleyen mensubunu, cehennem ile, azap ile korkutamaz" demiştim o yazıda...



Dün internet gazetelerinde yeni bir ses kaydı yayınlandı.



Süleymancılar Cemaati adına yetkili biri, cemaate mensup olduğuna inandığı bir vatandaşı arıyor, keseceği kurbanlığı cemaate bağışlamasını istiyor.



Vatandaş da "Oyunuzu İyi Parti'ye veriyorsanız, kurbanlığı da Meral Akşener'den isteyin" diye kendisini tersliyor.



Vay sen misin bunu diyen?



Cemaat yetkilisi, karşısındaki adama başlıyor hakaret etmeye. "Aptal" diyerek başladığı konuşmasını, "Seni öteki alemde Tayyip mi kurtaracak?" sorusuyla devam ettiriyor.



Hakaret ettiği vatandaş, "Bizi elbette Allah kurtaracak" diye cevap verince bu kez lafı bir başka yere çekiyor, "Sen şeriatla mı yaşıyorsun?" diye soruyor.



Benim itiraz ettiğim nokta burası işte...



Beyefendi, Süleymancılar Cemaati'ne oy vermeyen vatandaşın, öteki alemde cehenneme gideceğini ima ediyor farkında mısınız?



Ne demek "Seni Tayyip mi kurtaracak?"



Ne yani?



Eğer kurbanlığını Süleymancılar Cemaati'ne vermiş olsaydı, öteki alemde günahlarına rağmen cehennem ateşinden muaf mı olacaktı? Ya da Meral Akşener mi kendisini azaptan kurtaracaktı?



Ve ne demek "Sen Türkiye'de şeriat hükümlerine göre mi yaşıyorsun?"



CHP ile bir olan Meral Akşener ülkeye şeriatı mı getirecekti ki ona oy vermek için seferber oldunuz?