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Zeytinyağı aldı, kavanoza doldurdu böyle isyan etti: Allah sizi ıslah etsin

Gıda ürünlerindeki hileler ve tağşiş olayları, hem yetkililer hem de tüketiciler tarafından gündeme taşınmaya devam ediyor.

Zeytinyağı aldı, kavanoza doldurdu böyle isyan etti: Allah sizi ıslah etsin

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini periyodik olarak güncellemesi, bu alandaki denetimlerin sıklığını gösterirken, vatandaşlar da aldıkları ürünlerdeki sorunları kendi imkanlarıyla ortaya koymaya çalışıyor.

Zeytinyağı Skandalı: Vatandaşın Tepkisi Büyük

Son olarak, sosyal medyada paylaşılan bir video, aldığı zeytinyağını ınceleyen bir kadının yağa verdiği sert tepkiyle gündeme geldi. Videoda, zeytinyağını cam kavanoza doldurup detaylı bir inceleme yapan kadın, ürünün kokusundan ve renginden şikayetçi oldu. Kadın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nasıl bir yağdır ya? Millet para veriyor. Allah sizi kahretsin. Bu zeytinyağı mı arkadaşlar? Siz bu millete ne yedirip içiriyorsunuz? Bu yağ değil, bildiğiniz yeşil su... Leş gibi kokuyor. insanlar bunu yiyor. Para için yapmadığınız kalmadı. İçinden çıkana şoktayım."

Bu ifadeler, sosyal medyada genış yankı uyandırırken gıda üretimindeki denetim eksikliğine dair ciddi eleştiriler getirdi.

Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Resmi Web Sitesi

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