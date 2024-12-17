Zeka testi: Resimde kaç tane insan yüzü var? 298 kişiden sadece 33'ü 10 saniyede bulabildi

Bu özel zeka testi, ağaç dallarının arasına ustaca gizlenmiş insan yüzlerinden oluşuyor. Testte beklenen, tüm yüzleri 10 saniye içerisinde bulmak. Ancak testin zorluğu nedeniyle başarı oranı oldukça düşük. Deneyen 298 kişiden sadece 33’ü, belirtilen süre içerisinde gizli yüzlerin tamamını tespit edebildi.

Optik illüzyon testleri, görsel algı ve dikkat seviyesini ölçmek için oldukça etkili. Bu testte insan yüzleri, ağaç dallarının kıvrımları arasına öyle ustalıkla yerleştirilmiş ki sadece yüksek dikkat seviyesine sahip kişiler tüm yüzleri kısa sürede bulabiliyor. Açıkça görünen yüzlerin yanı sıra bazı yüzler, gözle fark edilmesi oldukça zor yerlere gizlenmiş durumda.

Testin Detayları

Kaç yüz var?: Toplam 18 insan yüzü gizlenmiş durumda.

Zaman sınırı: 10 saniye.

Başarı oranı: 298 kişiden sadece 33’ü başarılı oldu.

Bu optik illüzyon testi, dikkat seviyesi yüksek kişilerin öne çıktığı bir sınav niteliğinde. Eğer siz de kendinize güveniyorsanız, bu testi deneyin ve 10 saniyede kaç yüz bulabileceğinizi test edin!

Bu Testte Siz Kaç Yüz Bulabildiniz?

Optik illüzyon testleri sadece eğlenceli olmakla kalmıyor; aynı zamanda dikkat ve zeka seviyenizi de ölçmenize yardımcı oluyor. Türkiye’nin gündemine oturan bu dikkat testinde siz de kendinizi deneyin ve arkadaşlarınızla paylaşarak onlara meydan okuyun!