Zeka testi: Kedi, köpeklerin arasındaki civciv nerede? 701 kişiden 55'i buldu

Türkiye'de ve diğer ülkelerde yoğun ilgi gören bu tür testler, görsellerde gizlenen detayları belirli bir sürede tespit etmeyi içeriyor. Son günlerde dikkat çeken bir zeka testi ise yavru kedi ve köpeklerin arasına saklanmış bir civcivi bulmayı hedefliyor. Ancak 10 saniye içerisinde civcivi fark edebilmek, adeta zeka ve dikkat sınırlarını zorluyor.

Zeka ve Dikkat Gerektiren İlginç Bir Test

Söz konusu optik illüzyon testi, yavru kedi ve köpek görsellerinden oluşan bir resim üzerine tasarlanmış durumda. Bu görselin içine ustalıkla gizlenmiş olan civciv, testin en önemli parçası. Amaç, civcivi sadece 10 saniye içinde bulabilmek. Bu süre zarfında gizli görseli tespit edebilmek, yüksek dikkat ve zeka becerisi gerektiriyor.



701 Kişiden Sadece 55'i Başarılı Oldu!

Bu dikkat testi, Türkiye'de ve dünyada birçok kişinin ilgisini çekti. Testi çözmeyi deneyen 701 kişinin yalnızca 55'i, belirtilen 10 saniyelik süre içerisinde civcivi bulmayı başardı. Gizli görselin küçük olması ve diğer detayların arasına iyi gizlenmesi, başarısızlık oranını artıran en önemli faktörler arasında yer alıyor.



İpucu: Civciv Nerede?

Eğer civcivi bulmakta zorlanıyorsanız, ipucumuz şu: Görselin orta üst kısmına daha dikkatli bakın. Civcivin küçük bir kısmı burada fark edilebilir.

Civcivin Yeri

Eğer tüm çabalarınıza rağmen civcivi bulamadıysanız, görselin çözümünü inceleyebilirsiniz. Civciv, yavru kediler ve köpekler arasında zekice gizlenmiş durumda. İşte detaylarıyla civcivin bulunduğu yer:

Konum: Yavru köpeklerin yoğun olduğu görselin orta üst kısmı

Detay: Civcivin başı ve gagası küçük bir şekilde görünmekte

Kaynak: Gazeteoku.com Özel Haberi