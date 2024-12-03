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Zeka testi: Güvercinlerin içindeki kartal nerede? 456 Beşiktaş taraftarı denedi, 33'ü başarılı oldu

Optik illüzyon testleri, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de oldukça popüler. İnsanların dikkat ve zeka sınırlarını zorlayan bu testler, hem eğlenceli hem de zihin geliştirici bir deneyim sunuyor.

Zeka testi: Güvercinlerin içindeki kartal nerede? 456 Beşiktaş taraftarı denedi, 33'ü başarılı oldu

Özellikle gizli görselleri bulmaya yönelik bu tür testler, hem bireylerin kendilerini sınamasına hem de arkadaş çevresinde rekabet yaratmasına olanak sağlıyor.

Beşiktaş Taraftarlarına Özel Zeka Testi

Beşiktaş taraftarları için hazırlanan bu özel optik illüzyon testinde, güvercinlerin arasında gizlenmiş bir kartalı bulmanız gerekiyor. Ancak bu görsel o kadar ustalıkla gizlenmiş ki 456 Beşiktaş taraftarının katıldığı bu testte yalnızca 33 kişi başarılı olabildi. Kartalın yerini bulmak için sadece 10 saniye süre verilmesi, başarı oranını daha da düşürdü.

Dikkat ve Zeka Gerekiyor

Bu zeka testi, üstün dikkat ve analiz becerisi gerektiriyor. Görselde güvercinler çoğunlukta olduğundan, gözler genellikle aynı motiflere odaklanıyor ve kartal fark edilmeden geçiliyor. Kartalı bulmak isteyenler için ipucu da verilmiş: Sol üst köşeye dikkatlice bakın.

Güvercinlerin Arasındaki Gizli Kartal

Beşiktaş taraftarlarının bu testte daha başarılı olacağı düşünülse de kartalın sadece küçük bir bölümünün görünmesi ve diğer figürlerin fazlalığı, işi zorlaştırıyor. Kartal görseli Beşiktaş için anlamlı bir sembol olsa da, görselin ustaca saklanması zeka ve odaklanma becerilerini bir kez daha ön plana çıkarıyor.

Siz Bu Zeka Testinde Başarılı Olabilir Misiniz?

456 kişinin yalnızca 33’ünün başarı sağladığı bu testte, belirlenen sürede doğru sonuca ulaşmak oldukça zor. Eğer kartalı bulamadıysanız, aşağıdaki resimde kartalın tam yerini görebilirsiniz. Peki, siz bu testte kaç saniyede başarılı oldunuz?


Kaynak: Gazeteoku.com özel haberi

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