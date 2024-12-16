GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Emeklilere yılbaşı özel müjde! 17500 TL hazır Haberin devamı.
Anasayfa / Türkiye /

Zeka testi fena; Penguenlerin içindeki bal porsuğu nerede? 879 kişi denedi, 10'u başarılı oldu

Zeka ve yüksek dikkat gerektiren bu optik illüzyon testi, penguenler arasında saklanan bir bal porsuğunu bulmaya dayanıyor.

Zeka testi fena; Penguenlerin içindeki bal porsuğu nerede? 879 kişi denedi, 10'u başarılı oldu

İlk bakışta kolay gibi görünse de, testin zorluğu görsellerdeki penguenlerin sayıca fazla olması ve bal porsuğunun yalnızca küçük bir kısmının görünmesinden kaynaklanıyor. Sadece 7 saniyede çözülmesi gereken bu test, zeka ve dikkat sınırlarını zorluyor. Peki siz bu teste hazır mısınız?

Testin Detayları: Neden Bu Kadar Zor?

Türkiye’de toplam 879 kişinin katıldığı bu optik illüzyon testi, katılımcılardan yalnızca 10’unun 7 saniye içinde başarılı olabildiği bir sınav haline geldi. İşte bu testin zorluk nedenleri:

Penguen Görsellerinin Çoğunluğu: Görselde yer alan çok sayıda penguen, bal porsuğunu fark etmeyi zorlaştırıyor.

Bal Porsuğunun Gizliliği: Bal porsuğu oldukça küçük bir alanda saklanmış ve yalnızca belirli bir kısmı görülebiliyor.

Süre Kısıtlaması: Katılımcıların bu gizli ayrıntıyı yalnızca 7 saniyede bulması gerekiyor.

İpucu: Bal Porsuğunu Bulmak İçin Nereye Bakmalısınız?

Testi çözmekte zorlanıyorsanız, size bir ipucu:

Odaklanmanız gereken alan görselin orta hafif sağ kısmında yer alıyor. Bu alanı dikkatlice inceleyerek bal porsuğunu bulmaya çalışabilirsiniz.

Başarılı Olmayanlar İçin Cevap

Eğer 7 saniyede bal porsuğunu bulmayı başaramadıysanız, üzülmeyin! Bu test, dikkat ve zeka açısından oldukça zorlayıcı bir deneyim sunuyor. Aşağıdaki görselde, penguenlerin arasına saklanan bal porsuğunun yerini görebilirsiniz.

Görsel ve detaylar: Penguenler Arasında Bal Porsuğu

ÇOK OKUNAN HABERLER
Asgari Ücret 34 bin TL, en düşük emekli maaşı 21 bin TL! Bunun altındaki rakam.. Asgari Ücret 34 bin TL, en düşük emekli maaşı 21 bin TL! Bunun altındaki rakam..
Memur alımı akşam üstü duyuruldu; 50-55-60 KPSS puanı yetiyor! Memur alımı akşam üstü duyuruldu; 50-55-60 KPSS puanı yetiyor!
Milyonlarca emekliye 5 bin TL Yılbaşı ikramiyesi sürprizi! Milyonlarca emekliye 5 bin TL Yılbaşı ikramiyesi sürprizi!
Çöpe atmak yerine yutmak lazımmış. 1 tanesini yutmak bile o problemi yok ediyor Çöpe atmak yerine yutmak lazımmış. 1 tanesini yutmak bile o problemi yok ediyor
Bakanlık açıkladı! 9 bin 77 TL hesaplara yatırıldı Bakanlık açıkladı! 9 bin 77 TL hesaplara yatırıldı
Bakanlık duyurdu; O zeytinyağı markalarını sakın almayın! İçinden neler çıktı neler Bakanlık duyurdu; O zeytinyağı markalarını sakın almayın! İçinden neler çıktı neler
SON HABERLER
Emeklilere Yılbaşı Özel Müjde! 17.500 TL’niz O Bankada Hazır Hemen Alın Emeklilere Yılbaşı Özel Müjde! 17.500 TL’niz O Bankada Hazır Hemen Alın
Az emekli maaşı alanlar dikkat! SGK'dan toplu paranızı alın! Az emekli maaşı alanlar dikkat! SGK'dan toplu paranızı alın!
Tostçular salçayı böyle saklıyor ve küf oluşmuyor Tostçular salçayı böyle saklıyor ve küf oluşmuyor
474.500 TL nakit paraya Peugeot'dan sıfır araba! 474.500 TL nakit paraya Peugeot'dan sıfır araba!
AHLAKSIZLAR! Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne koymuşlar AHLAKSIZLAR! Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne koymuşlar
SGK uzmanı açıkladı! Kıdem tazminatında yüzde 12'lik artış! Brüt tutar 46.844 TL SGK uzmanı açıkladı! Kıdem tazminatında yüzde 12'lik artış! Brüt tutar 46.844 TL
Emekli maaşlarında dev değişim! Memurlar ve İşçiler İçin yüzde 30 Zam Fırsatı Emekli maaşlarında dev değişim! Memurlar ve İşçiler İçin yüzde 30 Zam Fırsatı
Elinde olan mest olur; Pi Coin borsaya girdi mi? Pi Coin 2025 tahmini... Elinde olan mest olur; Pi Coin borsaya girdi mi? Pi Coin 2025 tahmini...