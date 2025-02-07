Yüzlerce şubesi vardı! Bir anda iflas etti! Çalışanlar isyanda

Şirketin bu kararı, hem finansal çevrelerde hem de kamuoyunda geniş çapta tartışmalara neden oldu. Özellikle, maaşlarını alamayan binlerce çalışan, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek çözüm arayışına girdi.

İş Gıda A.Ş. Hakkında

İş Gıda A.Ş., Türkiye genelinde 537 şubesi bulunan ve yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlayan bir gıda devi olarak biliniyor. Şirket, 2020 yılında KFC ve 2022 yılında Pizza Hut markalarını bünyesine katarak hızlı bir büyüme sürecine girdi. Bu süreçte restoran sayısını üç katına çıkaran İş Gıda, sektörde önemli bir oyuncu haline geldi.

Konkordato Kararının Nedenleri

Şirketin konkordato ilan etmesinin arkasında, Yum! Brands ile yapılan franchise sözleşmesinin feshedilmesi yatıyor. Bu fesih, İş Gıda'yı büyük bir mali krize sürükledi ve şirket, 7,7 milyar TL'lik borç yüküyle karşı karşıya kaldı. Bu durum, şirketin konkordato başvurusunda bulunmasına neden oldu.

Çalışanların Mağduriyeti ve Tepkileri

Konkordato ilanının ardından, şirketin yaklaşık 7 bin çalışanı maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle tepkilerini dile getirdi. İstanbul'da şirketin holding binası önünde toplanan yüzlerce çalışan, "Hakkımızı Almadan Gitmeyiz!" sloganları atarak mağduriyetlerini ifade etti. Çalışanlar, Ocak ayı boyunca çalıştıklarını ancak maaşlarının ödenmediğini belirterek, şirket yönetiminden açıklama beklediklerini dile getirdi.

Sektörden Destek Çağrıları

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Ulusal Franchise Derneği (UFRAD) Başkanı Mustafa Aydın, KFC ve Pizza Hut şubelerinde çalışan 7 bin kişi için destek çağrısında bulundu. McDonald's, Burger King, Komagene, Tavuk Dünyası, Maydonoz Döner ve Nusret gibi markalara seslenen Aydın, bu çalışanların mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Mahkemenin İş Gıda A.Ş.'ye tanıdığı 3 aylık geçici mühlet süresince, şirketin mali durumu yeniden değerlendirilecek. Bu süreçte şirketin mali yapısını düzeltememesi halinde iflas kararı verilebilir. Bu durum, binlerce çalışanın işsiz kalmasına ve alacaklarını tahsil edememesine neden olabilir.