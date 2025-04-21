Yüzde 78 zam geldi; Vatandaşlar çileden çıktı

Son günlerde Türkiye'nin doğu ve iç bölgelerinde yaşanan zirai don, meyve ve kuruyemiş üretimini ciddi şekilde etkiledi. Malatya’daki kayısı bahçeleri ve Karadeniz'deki fındık üretimi, don yüzünden büyük zarar gördü.

Iğdır’da kuruyemişçilik yapan bir esnafın açıklamaları ise durumu çarpıcı şekilde gözler önüne serdi:

🗣️ “Daha 5 gün önce 450 TL’ye sattığımız kayısıyı, şu an toptancıdan 800 TL’ye alamıyoruz. Vatandaş artık tüketemez hale geldi.”

Fındık ve Kayısıda Yüzde 70’e Varan Zam

✔️ Kuru kayısı: 5 gün içinde %77 artışla 450 TL’den 800 TL seviyesine çıktı.

✔️ Fındık: Don sonrası rekolte düşeceği beklentisiyle fiyatlar hızla yükseldi.

Bu artışların temel sebebi:

Bahar ayında yaşanan ani sıcaklık düşüşü

Ağaçların çiçek döneminde zarar görmesi

Üretim miktarının düşmesi ve arzın daralması

“Tüketici Tabağında Değil, Manşette Görecek”

Kuruyemiş sektöründeki fiyat yükselişi, yalnızca üreticiyi ve esnafı değil, doğrudan tüketiciyi de etkiliyor. Uzmanlara göre, bu yıl kayısı ve fındık fiyatları lüks tüketim seviyesine çıkabilir.

Esnafın yorumu net:

👉 “Fiyatlar böyle giderse, kayısı da fındık da sadece vitrinde durur. Tabağa girmez.”