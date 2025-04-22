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Yunanistan'dan Türklere küstah suçlama; Tatile gidenler yandı

2024 yılında 1,5 milyon Türk turist Yunanistan’a gitti. Aynı yıl içinde 548 milyon dolarlık Türk yatırımı kaydedildi. Bu hızlı yükseliş beraberinde siyasi kriz ve casusluk tartışmalarını da getirdi.

Yunanistan'dan Türklere küstah suçlama; Tatile gidenler yandı

Yunanistan’da ev alan Türk yatırımcılar, emlak fiyatlarını yükselttikleri gerekçesiyle hem yerel halkın hem de siyasetçilerin hedefinde. Yatırımlar hızla artarken, bazı çevreler bu durumu güvenlik riski olarak yorumladı. İşte Ege adalarındaki Türk ilgisinin ardındaki gerçekler, veriler ve çarpıcı detaylar…

Yeni Dönem, Yeni Tartışmalar: Türkler Ege’ye Akın Etti

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler, 2023’te imzalanan "10 ada için kolay vize uygulaması" ile yeni bir boyut kazandı. Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın attığı imzalar sonrası Ege Adaları Türk vatandaşlarının radarına girdi. Leros, Midilli, Sakız ve Sisam gibi adalar başta olmak üzere bölge, yoğun Türk ilgisi görmeye başladı.


💸 "Altın Vize" ile Yatırım Hamlesi: Türkler Neden Ev Alıyor?

Yunanistan, yabancı yatırımcılar için "Golden Visa" (Altın Vize) programını uyguluyor. Bu programa göre en az 250 bin Euro değerinde gayrimenkul alan yabancılar, 5 yıl süreyle oturma izni kazanıyor. Ayrıca bu izin, Schengen ülkelerinde serbest dolaşım hakkı da tanıyor.

İşte bu nedenlerle Türk yatırımcılar, özellikle Atina, Selanik ve adalardaki gayrimenkullere yöneldi. 2024 yılında bin 356 Türk vatandaşı altın vize başvurusu yaptı.


📈 Emlak Fiyatları Zirvede: Yerel Halk Tepkili

Bu yoğun ilgi, doğal olarak fiyatları yukarı çekti. Özellikle Atina ve Selanik gibi büyük şehirlerde konut fiyatlarında ciddi artış yaşandı. Yunan halkı, yabancıların satın alımlarının kendi barınma haklarını tehdit ettiğini düşünmeye başladı.

Bazı bölgelerde ev kiraları %40'a varan oranlarda arttı. Bu da gençlerin ev bulamamasına ve sosyal tepkilerin artmasına neden oldu.


🧨 Siyasete Sıçrayan Gerilim: “Türkler Casus mu?”

Yunanistan’da bazı muhafazakâr siyasetçiler, Türklerin "agresif emlak alımı" yaptığını iddia etti. Bu iddialar, yalnızca ekonomik değil, güvenlik temelli bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Bazı milletvekilleri, Türk yatırımcıların "casusluk amacıyla mülk edindiği" yönünde açıklamalarda bulunarak hükümeti hedef aldı. Bu açıklamalar ülkede "Ev alan Türkler casus mu?" sorusunu gündeme taşıdı.


🔄 Ekonomik Krizin Derinleştiği Döneme Denk Geldi

Yunanistan, pandemi sonrası toparlanma sürecine girse de yüksek enflasyon, işsizlik ve genç nüfusun ülkeden göçü gibi kronik sorunlarla boğuşuyor. Bu ekonomik baskı ortamında dışarıdan gelen yatırım, halk tarafından tehdit olarak algılanabiliyor.

💬 Uzman Görüşü: Bu Bir Kriz mi, Fırsat mı?

Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Aylin K., durumu şöyle değerlendirdi:

“Türk yatırımcıların Yunanistan’daki faaliyetleri tamamen yasal. Yerel halkın ekonomik sıkıntıları, bu yatırımların ‘casusluk’ gibi abartılı söylemlerle politik malzeme haline getirilmesine yol açıyor. İki ülke arasındaki ilişkiler açısından dikkatli bir dil kullanmak gerekiyor.”

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi

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