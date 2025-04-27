Yunan çıldırdı; Türkiye o savaş uçağını alıyor

Yunanistan'ın etkili yayın organlarından Kathimerini Gazetesi, Türkiye'nin Milli Muharip Uçak (MMU) "Kaan" devreye girene kadar hangi savaş uçağını envanterine katacağını iddialı bir haberle duyurdu.

İsimsiz kaynaklara dayandırılan habere göre, ABD yönetimi, geçmişte Yunanistan'ın teknolojik olarak Türkiye'nin önüne geçmesini destekleyen politikalar benimsemişti. Washington yönetimi, Türkiye ve Yunanistan arasında "eşitlik" ilkesini öne çıkaran yeni bir yaklaşımı benimsedi. 🛫



🛡️ Pentagon’un Türkiye Politikasında Değişim

Haberde, Pentagon çevrelerinde artık Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılımının Ege'deki dengeleri bozmayacağı görüşünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekildi.

Bu durumun, İsrail'in Türkiye’ye silah satışlarının kısıtlanmasına yönelik beklentilerini boşa çıkardığı vurgulandı. 📜



✈️ Türkiye'nin Alternatifleri: Eurofighter mı, F-16 mı?

Türkiye’nin, Eurofighter Typhoon alımı için görüşmeleri sürdürdüğü daha önce biliniyordu. Aynı zamanda F-16 modernizasyon ve tedarik süreci de Washington ile Ankara arasındaki diplomatik gündemin üst sıralarında yer alıyor.

Kathimerini'nin analizine göre Türkiye, MMU Kaan devreye girene kadar geçiş dönemi için güçlü hava kuvveti kapasitesini koruyacak şekilde strateji oluşturuyor. ✈️



Yunanistan’ın Hamlesi: F-35 Görüşmeleri Hızlanıyor

Haberde ayrıca Yunanistan’ın Lockheed Martin ile F-35 savaş uçakları alımı için temaslarını artıracağı bilgisine de yer verildi.





Kaynak: Gazeteoku.com