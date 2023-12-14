Yumruğu savunca değilim ama kimse riyakarlık yapmasın! Yumrukçu yüzünden dünyaya rezil mi olduk! Ali Karahasanoğlu yazdı.

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve iki kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Koca ilk ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti, bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım, şiddetli değildi. Benim atmış olduğum tokattan 5 saniye sonra kendisini yere attı." demişti.

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu köşe yazısında “Yumrukçu başkan yüzünden, dünyaya rezil olduk.” Hani bunları bıraksak, yumrukçu başkan diye hedef tahtasına koydukları kişiyi, idam da edecekler.. “İdam cezası kalktı” mı diyeceksiniz.. Yumrukçu başkan için geri getirirler.. İdam cezası, teröristbaşı Apo için kaldırıldı.. İdam cezası, asker-polis katili teröristleri asmak istediğinizde “insan hakkı ihlali”dir.. Yumrukçu başkan asılacaksa, idam cezası geri getirilir.. Hatta “idam cezası ile de yetinilmemeli..” diyecekler de.. Şimdilik diyemiyorlar..'' dedi. İşte Karahasanoğlu'nun yazısının bazı bölümleri:

Yumruğu savunacak değilim..

Şiddeti normalleştirecek değilim.

Ama kimse riyakarlık yapmasın..

HDP’li milletvekili, bu ülkede devletin polisine tokat atarken, alkış tutanlar vardı..

Bu ülkede, 50 bin insanın kanına girmiş teröristbaşı Apo’nun, heykelini dikme sözü verenleri, evinde kahvaltıya bekleyen milliyetçi müsveddeleri vardı.

Teröristbaşının heykelini dikme sözü verenlerin cezaevinden çıkması için, iki günde bir açıklama yapan, CHP genel başkanları, hatta Sivaslı mazlumları ağzına alamayan, muhafazakar partilerin başkanları vardı..

Yumruk cezalandırılmalı da..

Devletin askerini vurdurtanların heykelini mi dikmeli..

Kimse ahlaksızlık yapmasın..

Sahtekarlık yapmasın..

Yumruk atana 9 yıl hapis cezası verecekseniz, 50 bin insanın ölümüne sebep olan teröristbaşı Apo için, “Uzun süredir cezaevinde kaldı” diyen Merdan Yanardağ’ı cezaevinde ziyaret etmeye kalkmayın..

CHP’li milletvekillerine söylüyorum.

Hatta yandan yandan, çaktırmadan Merdan Yanardağ için açıklama yapan İyi Partili vekillere sesleniyorum..

Bir yumruk için, 9 yıl cezaevinde kalınacak ise..

Enerji Bakanı Taner Yıldız’a bir kendini bilmez yumruk attığında, Sözcü gazetesinin yaptığı gibi, “Yumruk terapisi” manşetine imza atarsanız, şimdi bir yumruk üzerinden kıyamet kopartamazsınız..

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hakemleri kastederek “Bu adamlara nefes aldırmayın. Nerede görürseniz tepki gösterin. AVM’de görseniz tepki gösterin, fotoğraflarını çekin. İzmir, Urla’da bir kahvaltı fotoğrafı çekildi. Bilin. Ensenizdeyiz. Fenerbahçeliler böyle davranın, nefes aldırmayın bu adamlara” dediğinde alkışlarsanız, en azından sessiz kalırsanız.. “Nefes aldırmamak üzere sahaya indim” demeye getiren bir başka kulüp başkanına itiraz etmeye hakkınız olmaz..

Affedersiniz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, şunun şurasında bir ay önce, “Bizden biri ‘TFF’ye gitti, tokatladı çıktı’ diye haber çıkarsa şaşırmayın!” demedi mi?

Ali Koç’a veya adamlarına, TFF üyelerini tokatlamak hak da, Ankaragücü Başkanı’na yasak mı?

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