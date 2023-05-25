Yöresel Kahve Çeşitleri ile Evinizde Üçüncü Nesil Kahve Rüzgarı Essin!

Ancak bu dalganın etkisiyle içilecek bir fincan kahvenin kahveseverlere oldukça pahalıya patladığı da tartışılmaz bir gerçek. Özellikle butik kahveciler gerek demleme usulleri sebebiyle, gerek ise kullandıkları çekirdeklerden ötürü bir fincan kahveye oldukça yüksek fiyatlar ödemenizi bekleyebiliyorlar.

Esasında bu oldukça normal. Çünkü butik bir kahvecide içeceğiniz bir fincan kahvenin ardında personel maaşından dükkan kirasına, vergiden ürün giderlerine kadar birçok şey fiyata dahil oluyor.

Halbuki bu kahveyi evinizde içmek isteseniz çok daha uyguna getirebilirsiniz. “İyi de oradaki ile aynı lezzeti yakalayabilir miyim?” diye düşünebilirsiniz. Eğer kaliteli çekirdeklerle hazırlanmış kahveyi kullanırsanız pek ala dilediğiniz lezzeti yakalayabilirsiniz. Peki, kaliteli çekirdeklerden elde edilen kahveyi nereden bulacaksınız?

Online üçüncü nesil bir kahveci olan Mithra Coffee’de farklı yörelerden seçilen pek çok kahve çeşidi bulunuyor. Her biri yetiştiği coğrafyanın özelliklerine göre lezzetlenen bu çekirdekler bir fincanda size farklı aromalar tatma şansı sunuyor. Yani bir fincan kahvede gerek çikolata, gerekse fındık notalarını bir arada tadabiliyorsunuz.

Bu elbette yöresel kahvelerin en belirgin özelliklerinden. Çünkü işleme yönteminden kavrulma işlemine kadar her aşama büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Özetle Mithra Coffee’yle evinizde üçüncü nesil kahve rüzgarı estirebilirsiniz. Bu sayede işi mutfağında öğrenebilir ve kendi mutfağınızda farklı lezzetler deneyimleyebilirsiniz. Hatta sevdiğiniz lezzetleri dilerseniz kampta, dilerseniz de bir kumsal kenarında tadabilirsiniz. Yani kaliteli lezzetlere ulaşmak için çok para harcamanıza gerek yok.

Sevdiğiniz kahveleri Mithra Coffee’yle evinizin rahatlığında hazırlayabilir, termosunuza koyabilirsiniz. Böylece arkadaşlarınızla sahildeyken, işe ya da okula giderken en lezzetli aromalarla keyif bulabilirsiniz.

French Press Kullananların Mutlaka Bilmesi Gerekenler

French press, kahveseverlerin sıkça kullandığı demleme ekipmanlarından ve yöntemlerinden biri. Benzersiz aroması ve dolgun tat profiliyle kahve deneyimini zenginleştiren bu ekipmana henüz sahip değilseniz Mithra Coffee’nin demleme ekipmanları arasındaki modelleri inceleyebilirsiniz.

Farklı tasarımlarda ve boyutlardaki French press seçenekleri arasından gerek tarzınıza gerek ise bütçenize yönelik bir seçim yapabilirsiniz. Çünkü Mithra Coffee’nin French press modelleri arasında her zevke ve bütçeye uygun bir model bulmak mümkün.

Mithra Coffee’den French press aldınız, peki ama bu ekipmanı kullanırken dikkat etmeniz gerekenleri biliyor musunuz? Öncelikle presle iyi bir lezzete ulaşmak için ekipmanın kullanım stiline hakim olmanız lazım. Elbette pek çoğunuz bu ekipmanla nasıl demleme yapılacağını biliyorsunuz. Ancak atladığınız birkaç küçük nokta olabilir. Hatta pek çoğunuz bu noktada hata da yapıyor olabilirsiniz.

İşte French press demleme stilinde en çok yapılan hatalardan bazıları:

Yanlış Öğütme Derecesi

Unutmayın ki gerçek lezzete ulaşmak için ekipmana yönelik öğütülmüş kahveler satın almalısınız. İnce öğütülmüş kahveler kahvenizin berraklığını yok ederken acı bir aromaya neden olabilir. Kalın öğütülmüş kahveler ise yavan bir lezzet deneyimine neden olabilir.

Mithra Coffee’yle bunun da önüne geçebilirsiniz. Ekipmanın yanında French presse uygun öğütülmüş çekirdek satın alabilirsiniz. Böylece gerçek lezzete ulaşabilirsiniz.

Kaynama Noktasına Ulaşmış Su Kullanmak

Birçok kahvesever doğru su sıcaklığı konusunda bilgi sahibi değil. French pressle demleme yaparken kullanılan suyun ideal sıcaklığı 90-96°C arasında. Dolayısıyla bu sıcaklığı yakalamanız kahvenizin yanmadan denlenmesini sağlayacak. Bunun için yapmanız gereken ise kaynamış suyu birkaç dakika ağzı açık bir şekilde bekletmek. Böylece ideal sıcaklığa ulaşacaksınız.

Şebeke Suyu Kullanmak

Şebeke yani çeşme suyu kireç yönünden oldukça zengin. Ne yazık ki bu da kahvenin lezzetini olumsuz yönde etkiliyor. Bu sebeple kahvenizi demlerken içme suyu kullanmanız çok daha iyi olacak.

Yanlış Demleme Süresi

French pressle demleme yaparken kahveyi 4 ila 5 dakika arasında bekletmeniz yeterli. Kısa demleme süresi tatsız sonuçlara neden olurken uzun demleme süresi daha yoğun bir aromanın ortaya çıkmasına neden olacak. Dolayısıyla damak tadınız için en doğru lezzet için demleme süresini kendinize göre ayarlamalısınız.

French pressle bunlara dikkat ederek kaliteli fincanlar hazırlayabilirsiniz. Farklı French press modelleri ve bu ekipmana göre öğütülmüş çekirdekler için Mithra Coffee’yi keşfetmeniz yeterli.

Kaliteli Lezzetlerin Adresi: Mithra Coffee

Mithra Coffee, çay ve kahveseverlerin ortak buluşma noktası. Kaliteli lezzetleri ulaşılabilir fiyatlarla sunan bu online lezzet dünyası, mutfağınızda farklı lezzetleri hazırlama ve deneyimleme şansı sunuyor.

Kahveseverler için kaliteli çekirdekleri, çay tiryakileri için ise yüksek kalitedeki çayları özenle hazırlıyor. Her defasında sizi bambaşka bir lezzet yolculuğuna çıkaracak olan bu çaylar ve kahveler evinizden çıkmanıza gerek kalmadan kapınıza kadar geliyor.

Dilerseniz iş yerinizin, dilerseniz de evinizin lezzet ihtiyacını Mithra Coffee ile kolaylıkla temin edebilirsiniz. Sevdiğiniz lezzetleri kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolaylıkla satın alabilir ve hiç zahmete girmeden deneyimleyebilirsiniz.

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