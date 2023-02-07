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Yollar kapandı! Karayolları alternatif güzergahları açıkladı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mecburi kapatılan yollar ve alternatif olarak kullanılabilecek güzergahlar açıklandı. Hangi yollar kapalı? Açık olan kullanılabilir yol güzergahları...

Yollar kapandı! Karayolları alternatif güzergahları açıkladı

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli dün sabah saatlerinde meydana gelen ilk depremin ardından 30 saati aşkın süre geçti. Son öğrenilenlere göre 3 bin 381 ölü ve 20 bin 426 yaralı olduğu tespit edildi. Deprem etkisiyle yollarda yarıklar meydana gelmesi, patlayan su boruları ve yangınlar, kar ve yağmur yağışı gibi etkenler ulaşımda da büyük sorunların yaşanmasına sebep oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü mecburen kapatılan yolları ve insanların alternatif olarak kullanabileceği açık yolları duyurdu.  


Hangi yollar kapalı? Açık olan yollar hangileri? 


Kahramanmaraş’ta sabah 4.17’de 7.7 şiddetinde olan depremin ardından 13.24’te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Dün yaşanan bu iki büyük depremden Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa yıkıcı boyutta etkilendi. En son Karayolları Genel Müdürlüğü, kar yağışı ve yağmur sebebiyle yolların kapandığını açıklayarak, alternatif yolları paylaştı. 


Kapalı Yol – Alternatif1 – Alternatif2 
Malatya - Gölbaşı Devlet Yolu - Ayrım - Elbistan - Göksun - Kahramanmaraş Yolu - Elazığ - Ergani – Siverek - Kahramanmaraş Yolu - Bahçe - Gaziantep Batı Kavşağı Otoyolu Osmaniye – Gaziantep Devlet Yolu – Hatay Reyhanlı Devlet Yolu – Hatay Kırıkhan - Reyhanlı Yolu 
 

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