YÖK onlarca özel üniversiteyi kara listeye aldı: Nedeni şoke etti

Denetimlerin ardından açıklanan karar, eğitim dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Akademik Maaşlara Mevzuat Dışı Uygulama Tespit Edildi 💼
YÖK’ün gerçekleştirdiği kapsamlı denetimler sonucunda, 22 vakıf üniversitesinde öğretim elemanlarına mevzuata aykırı maaş ödemeleri yapıldığı ortaya çıktı. Kurul, bu üniversitelere karşı iki aşamalı bir yaptırım süreci başlattı.
İşte Alınan Kararlar:
✅ Akademik Büyümeye Ara Verildi
Bu üniversitelerin yeni fakülte, bölüm veya program açma talepleri ikinci bir karara kadar durduruldu.
✅ Eksik Ödemelere Telafi Zorunluluğu
Geçmişte eksik ödenen maaşlar, yasal faiziyle birlikte akademisyenlere ödenecek. Bu adım, öğretim elemanları açısından önemli bir kazanım niteliği taşıyor.
Kara Listeye Giren 22 Üniversite 📋
YÖK’ün resmi uyarı gönderdiği ve kamuoyuna duyurduğu üniversiteler şunlar:
Ankara Medipol Üniversitesi
Antalya Belek Üniversitesi
Ataşehir Adıgüzel MYO
Avrasya Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Biruni Üniversitesi
Çağ Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Kent Üniversitesi
İstanbul Okan Üniversitesi
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İzmir Kavram MYO
İzmir Tınaztepe Üniversitesi
KTO Karatay Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Ostim Teknik Üniversitesi
Toros Üniversitesi
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
YÖK’ten Net Mesaj: “Mevzuata Uyun!” 📣
Kurul, bu kararla birlikte tüm vakıf üniversitelerine açık bir uyarı gönderdi. Mevzuata aykırı ödeme uygulamalarının takipçisi olunacağı vurgulandı. Denetimlerin süreceği ve ihlallerin hiçbir şekilde görmezden gelinmeyeceği belirtildi.
Kaynak: gazeteoku