YÖK onlarca özel üniversiteyi kara listeye aldı: Nedeni şoke etti

Denetimlerin ardından açıklanan karar, eğitim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Akademik Maaşlara Mevzuat Dışı Uygulama Tespit Edildi 💼

YÖK’ün gerçekleştirdiği kapsamlı denetimler sonucunda, 22 vakıf üniversitesinde öğretim elemanlarına mevzuata aykırı maaş ödemeleri yapıldığı ortaya çıktı. Kurul, bu üniversitelere karşı iki aşamalı bir yaptırım süreci başlattı.

İşte Alınan Kararlar:

✅ Akademik Büyümeye Ara Verildi

Bu üniversitelerin yeni fakülte, bölüm veya program açma talepleri ikinci bir karara kadar durduruldu.

✅ Eksik Ödemelere Telafi Zorunluluğu

Geçmişte eksik ödenen maaşlar, yasal faiziyle birlikte akademisyenlere ödenecek. Bu adım, öğretim elemanları açısından önemli bir kazanım niteliği taşıyor.



Kara Listeye Giren 22 Üniversite 📋

YÖK’ün resmi uyarı gönderdiği ve kamuoyuna duyurduğu üniversiteler şunlar:

Ankara Medipol Üniversitesi

Antalya Belek Üniversitesi

Ataşehir Adıgüzel MYO

Avrasya Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Biruni Üniversitesi

Çağ Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İstanbul Kent Üniversitesi

İstanbul Okan Üniversitesi

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

İzmir Kavram MYO

İzmir Tınaztepe Üniversitesi

KTO Karatay Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

Ostim Teknik Üniversitesi

Toros Üniversitesi

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

YÖK’ten Net Mesaj: “Mevzuata Uyun!” 📣

Kurul, bu kararla birlikte tüm vakıf üniversitelerine açık bir uyarı gönderdi. Mevzuata aykırı ödeme uygulamalarının takipçisi olunacağı vurgulandı. Denetimlerin süreceği ve ihlallerin hiçbir şekilde görmezden gelinmeyeceği belirtildi.

Kaynak: gazeteoku