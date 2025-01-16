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Yok artık devenin nalı; Pul Biber yerine bakın ne yemişiz!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor ve bu hafta yeni bir liste yayımlandı.

Yok artık devenin nalı; Pul Biber yerine bakın ne yemişiz!

Listeye, gıda güvenliğini tehdit eden önemli sahte ürünler de dahil oldu. Özellikle, internet alışveriş sitelerinde sıkça satılan bazı baharatlarda oyun yapıldığı tespit edildi. Bu ürünlerden biri, pul biberde gıda boyası kullanımını aşan bir tağşişi içeriyor. Bakanlık tarafından yayımlanan bu liste, tüketicileri uyarırken, sahte ürünlerin nasıl anlaşılacağı konusunda uzman tavsiyelerini de gündeme taşıdı.

Sahte Pul Biberin Tespiti

Bakanlık, özellikle baharatlardaki sahteciliklere dikkat çekiyor. Özellikle "Bora Bora Premium İpek Pul Biber" markasında, gıdalarda kullanımı yasak olan boyaların tespit edilmesi, bu tür ürünlere karşı daha dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor. Peki, sofralarda sıkça yer alan pul biberin sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Sahte Pul Biberi Anlama Yöntemleri

Uzmanlar, pul biberin sahtesini anlamak için pratik bir yöntem öneriyor: su testini. Pul biberin bir miktarı suya döküldüğünde, suyun rengi hızla kırmızıya dönüyorsa, bu ürünün sahte olduğuna işaret eder. Çünkü sahte pul biber, hazırlığında kullanılan gıda boyasını suya verir. Ancak, gerçek pul biber çok az miktarda renk vererek, suyu yalnızca hafifçe kırmızıya dönüştürür.

Bunun yanı sıra, sahte pul biberler genellikle yapay, zayıf ya da hoş olmayan bir kokuya sahip olur. Koklamak, ürünün kalitesini belirlemede önemli bir ipucu olabilir. Gerçek pul biberin kokusu, taze ve doğal olurken, sahte ürünlerde bu özellikler kaybolur.

Tüketicilere Uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaların ürünlerinin çoğunun internet alışveriş platformlarında satıldığını belirtiyor. Tüketiciler, özellikle bu tür ürünlerin alımında dikkatli olmalı ve yalnızca güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmalıdır. Sahte gıda ürünlerinden korunmak, hem sağlığınız hem de gıda güvenliği için son derece önemlidir.

Kaynak: Gazeteoku.com

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