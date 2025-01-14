Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi! Yoğun bakıma alındı sağlık durumu nasıl

Son dakika ünlü gazeteci Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi. Duayen gazetecinin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Son dakika Yılmaz Özdil durumu nasıl?

Gazeteci Özdil, kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alındı. Ünlü gazeteci yapılan operasyonla bir damarı açıldı, yarın ise anjiyo yapılarak iki damarının daha açılacağı belirtildi.

İstanbul'da tedavi gören Özdil'in yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.