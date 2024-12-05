Yerden petrol fışkırıyor! Türkiye'de o şehrin geleceği parlak!

Şırnak’ta gerçekleştirilen yeni üretim rekoru, hem bölge halkı hem de ülke ekonomisi için büyük bir dönüm noktası oluşturuyor. Gabar Dağı’nda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan sondaj çalışmalarının neticesinde günlük 58 bin varil petrol üretimi sağlanarak, Türkiye'nin toplam petrol tüketiminin yüzde 6’sı bu bölgeden karşılanıyor.

Gabar Dağı'ndaki Petrol Üretimi Artmaya Devam Ediyor

Gabar Dağı'nda, terör örgütü PKK/KCK'nın uzun yıllar üs olarak kullandığı bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği başarılı operasyonların ardından önemli bir enerji merkezi haline geldi. Bölgedeki petrol potansiyeli, 1 milyar varil olarak keşfedilmişti. TPAO tarafından yapılan sondaj çalışmalarının ardından, şu anda 63 kuyudan günlük 58 bin varil ham petrol üretiliyor. Bu üretim, Türkiye'nin enerji ihtiyacına ciddi bir katkı sağlıyor.

Zorlu Kış Şartlarında Sondaj Çalışmaları Devam Ediyor

Şırnak'ta kış koşullarının oldukça zorlu geçmesine rağmen, Gabar Dağı'ndaki sondaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bölgedeki 41 kulede sondaj yaparak petrol arama ve üretim çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalara ek olarak, yapılan sondajların büyük çoğunluğunda başarılı sonuçlar alınarak her geçen gün üretim kapasitesi artırılıyor.

Bölge Halkının Yüzü Gülüyor: İş İstihdamı Artıyor

Gabar Dağı'ndaki petrol üretiminin artışı, bölge halkı için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Kayaboyun köyünün muhtarı Hakan Vural, Gabar Dağı’ndaki sondaj çalışmalarının her geçen gün daha da arttığını belirterek, "Şırnak’ta petrol fışkırıyor. Bu, bölge halkı için gerçekten heyecan verici bir durum. Petrol üretimi 58 bin varili geçerek büyük bir başarıya imza attık. Şırnak’ta iş istihdamı artıyor, bölgenin ekonomisi canlanıyor ve yakında şehirde büyük bir değişim yaşanacak. Biz, bölge halkı olarak bu gelişmeden çok mutluyuz. Ülke ekonomisine de büyük katkı sağlanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ın Çehresi Değişiyor

Petrol üretiminin artışıyla birlikte, Gabar Dağı çevresindeki bölgenin çehresi hızla değişiyor. Yeni iş imkânlarının sağlanması, altyapı yatırımlarının artması ve bölge ekonomisinin güçlenmesi, Şırnak'ın geleceği adına oldukça umut verici bir tablo ortaya koyuyor. Şırnak’ın daha önce enerji bağımlılığıyla ilgili sıkıntılar yaşadığı düşünülürse, bu gelişmeler Türkiye'nin enerji bağımsızlığının arttığına dair güçlü bir gösterge olarak öne çıkıyor.