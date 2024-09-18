Yenikapı’da balıkçılar palamuta ekliyor ; Balığın lezzetini 5 kat artıran sos

Balık pişirmek zahmet isteyen bir iştir. Bu nedenle mutfağa girdiğinizde bu işten keyif almalısınız. Günümüzde en çok sevilen ve popüler olan balık ise palamuttur. Palamut Karadeniz’de bolca toplanıyor.

Bu seneki av sezonuyla birlikte taze balıklar da tezgahlarda yerini aldı. Mutfakta palamut pişirirken Yenikapı’da müşterilerine ikramda bulunan aşçıların sır tarifini de uygulamalısınız.

LEZZETLİ PALAMUTUN HAZIRLANIŞI

cumhuriyet.com.tr sitesinde ağzının tadını bilen birinin hazırladığı lezzetli palamut tarifi şöyle:

Malzemeler

2 adet palamut (her biri 300-400 gram)

2 adet büyük boy soğan

2 adet büyük boy domates

2 adet yeşil biber

4 diş sarımsak

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 adet limon

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı taze biberiye (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı su

Hazırlık Aşaması:

Palamutları Hazırlama:

Palamutları iyice temizleyip yıkayın ve dilimleyin.

Dilimlenmiş palamutları bir kaba alın, tuz ve karabiber ile harmanlayarak 15-20 dakika marine olmaları için bekletin.

Sebzeleri Hazırlama:

Soğanları halka halka doğrayın.

Domatesleri ve yeşil biberleri dilimleyin.

Sarımsakları ince ince doğrayın.

Limonu yarım ay şeklinde dilimleyin.

Tepsiyi Hazırlama:

Fırın tepsisine bir miktar zeytinyağı sürün.

Tepsinin tabanına soğan halkalarını dizin.

Üzerine palamut dilimlerini yerleştirin.

Palamut dilimlerinin üzerine domates, yeşil biber ve sarımsakları yerleştirin.

Limon dilimlerini de balıkların üzerine ve aralarına serpiştirin.

PALAMUTUN LEZZET SIRRI SOSTA

Sos Hazırlama:

Kalan zeytinyağını, kekik, kırmızı pul biber ve biberiye ile karıştırın.

Bu sosu tepsideki balık ve sebzelerin üzerine eşit şekilde dökün.

Yarım su bardağı suyu da tepsinin kenarından ekleyin.

Pişirme:

Fırını önceden 180 dereceye ısıtın.

Hazırladığınız tepsiyi fırına verin ve yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Balıkların üzeri hafifçe kızarınca fırından çıkarın.

Servis:

Fırından çıkan palamutları sıcak servis edin.

Yanına dilerseniz haşlanmış patates veya roka salatası ekleyebilirsiniz.

PALAMUTUN YANINA NE SERVİS EDİLİR?

lezzet.com.tr’de yer alan tarife göre palamut yemeği yanına şu mezeleri servis edebilirsiniz:

Fava Acılı ezme Haydari Patlıcan söğürtme Havuç kızartması Şakşuka Muhamara Ajvar sos Cevizli tarator Yeşil mercimek salatası Kuru börülce salatası Midye dolma Midye pilaki Kalamar tava Un helvası Humus

Kaynak: cumhuriyet.com.tr – lezzet.com.tr

Derleme: gazeteoku.com