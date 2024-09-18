GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Yenikapı’da balıkçılar palamuta ekliyor ; Balığın lezzetini 5 kat artıran sos

Evde palamut tava yaparken uygulamanız gereken aşçılık sırrı

Yenikapı’da balıkçılar palamuta ekliyor ; Balığın lezzetini 5 kat artıran sos

Balık pişirmek zahmet isteyen bir iştir. Bu nedenle mutfağa girdiğinizde bu işten keyif almalısınız. Günümüzde en çok sevilen ve popüler olan balık ise palamuttur. Palamut Karadeniz’de bolca toplanıyor.

Bu seneki av sezonuyla birlikte taze balıklar da tezgahlarda yerini aldı. Mutfakta palamut pişirirken Yenikapı’da müşterilerine ikramda bulunan aşçıların sır tarifini de uygulamalısınız.

LEZZETLİ PALAMUTUN HAZIRLANIŞI

cumhuriyet.com.tr sitesinde ağzının tadını bilen birinin hazırladığı lezzetli palamut tarifi şöyle:

Malzemeler

  • 2 adet palamut (her biri 300-400 gram)
  • 2 adet büyük boy soğan
  • 2 adet büyük boy domates
  • 2 adet yeşil biber
  • 4 diş sarımsak
  • 1/2 su bardağı zeytinyağı
  • 1 adet limon
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı taze biberiye (isteğe bağlı)
  • 1/2 su bardağı su

Hazırlık Aşaması:

Palamutları Hazırlama:

  • Palamutları iyice temizleyip yıkayın ve dilimleyin.
  • Dilimlenmiş palamutları bir kaba alın, tuz ve karabiber ile harmanlayarak 15-20 dakika marine olmaları için bekletin.

Sebzeleri Hazırlama:

  • Soğanları halka halka doğrayın.
  • Domatesleri ve yeşil biberleri dilimleyin.
  • Sarımsakları ince ince doğrayın.
  • Limonu yarım ay şeklinde dilimleyin.

Tepsiyi Hazırlama:

  • Fırın tepsisine bir miktar zeytinyağı sürün.
  • Tepsinin tabanına soğan halkalarını dizin.
  • Üzerine palamut dilimlerini yerleştirin.
  • Palamut dilimlerinin üzerine domates, yeşil biber ve sarımsakları yerleştirin.
  • Limon dilimlerini de balıkların üzerine ve aralarına serpiştirin.

PALAMUTUN LEZZET SIRRI SOSTA

Sos Hazırlama:

  • Kalan zeytinyağını, kekik, kırmızı pul biber ve biberiye ile karıştırın.
  • Bu sosu tepsideki balık ve sebzelerin üzerine eşit şekilde dökün.
  • Yarım su bardağı suyu da tepsinin kenarından ekleyin.

Pişirme:

  • Fırını önceden 180 dereceye ısıtın.
  • Hazırladığınız tepsiyi fırına verin ve yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Balıkların üzeri hafifçe kızarınca fırından çıkarın.

Servis:

  • Fırından çıkan palamutları sıcak servis edin.
  • Yanına dilerseniz haşlanmış patates veya roka salatası ekleyebilirsiniz.

PALAMUTUN YANINA NE SERVİS EDİLİR?

lezzet.com.tr’de yer alan tarife göre palamut yemeği yanına şu mezeleri servis edebilirsiniz:

  1. Fava
  2. Acılı ezme
  3. Haydari
  4. Patlıcan söğürtme
  5. Havuç kızartması
  6. Şakşuka
  7. Muhamara
  8. Ajvar sos
  9. Cevizli tarator
  10. Yeşil mercimek salatası
  11. Kuru börülce salatası
  12. Midye dolma
  13. Midye pilaki
  14. Kalamar tava
  15. Un helvası
  16. Humus

Kaynak: cumhuriyet.com.tr – lezzet.com.tr

Derleme: gazeteoku.com

balık
ÇOK OKUNAN HABERLER
19-20-21 Eylül Tarihlerinde Emekliler Maaşlarına Ek Olarak, Devlet Destekli 40.000 TL Ödeme Olacak, 3 Banka Birleşti 19-20-21 Eylül Tarihlerinde Emekliler Maaşlarına Ek Olarak, Devlet Destekli 40.000 TL Ödeme Olacak, 3 Banka Birleşti
16 milyon emekli bugün 10.000 TL alacak 16 milyon emekli bugün 10.000 TL alacak
Akbank'tan Müjdeli Haber ve 100.000 TL Ödeme Haberi Akbank'tan Müjdeli Haber ve 100.000 TL Ödeme Haberi
Garanti Bankası Hesabı Olan Emeklilere Müjde  Garanti Bankası Hesabı Olan Emeklilere Müjde 
Kamu Bankası Emekliye 100.000 TL Verdi! Kamu Bankası Emekliye 100.000 TL Verdi!
Asgari ücret alanlara kötü haber! Zam oranı kötü Asgari ücret alanlara kötü haber! Zam oranı kötü
SON HABERLER
SON DAKİKA! Bankamatik Kartınıza 15000 TL Yatacak SON DAKİKA! Bankamatik Kartınıza 15000 TL Yatacak
1-2-3-4-5 BİN TL Düşük Para İhtiyacı Olanlar Dikkat! Akbank Onay Verecek 1-2-3-4-5 BİN TL Düşük Para İhtiyacı Olanlar Dikkat! Akbank Onay Verecek
TFF'den Süper Lig Kulüplerine Para Cezası ve Oyunculara Men Cezası TFF'den Süper Lig Kulüplerine Para Cezası ve Oyunculara Men Cezası
Cillian Murphy’den Yeni Film: Oppenheimer’ın Ardından “Small Things Like These” Cillian Murphy’den Yeni Film: Oppenheimer’ın Ardından “Small Things Like These”
Mansur Yavaş'tan İddialara Sert Yanıt: "Kirli Siyasete Alet Olmayacağım" Mansur Yavaş'tan İddialara Sert Yanıt: "Kirli Siyasete Alet Olmayacağım"
Bakan Yerlikaya'nın Diyarbakır Ziyareti ve Narin Güran Cinayeti Açıklaması Bakan Yerlikaya'nın Diyarbakır Ziyareti ve Narin Güran Cinayeti Açıklaması
Halkbank IBAN'a 6700 TL Halkbank IBAN'a 6700 TL
Burak Yılmaz, Trabzonspor Taraftarlarıyla Gerginlik Yaşadı! Polis Müdahale Etti Burak Yılmaz, Trabzonspor Taraftarlarıyla Gerginlik Yaşadı! Polis Müdahale Etti