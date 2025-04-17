Yeni TOGG fiyatıyla mest etti; Neredeyse yarı fiyatla satışa çıkacak

Yeni B-SUV modeliyle dikkatleri üzerine çekti. Hem teknik donanımıyla hem de şaşırtan fiyat etiketiyle TOGG, bu kez düşük gelirli vatandaşları hedef alıyor. İşte yeni modelin tüm merak edilen detayları… 👇

🚙 TOGG’dan Uygun Fiyatlı B-SUV Sürprizi!

TOGG’un hedefinde bu kez daha geniş kitleler var. Geliştirilmekte olan B-SUV modeli, özellikle dar gelirli vatandaşlara hitap edecek şekilde tasarlandı. Üstelik fiyatı, piyasadaki pek çok B segment araca göre oldukça rekabetçi olacak.

💥 Renault Clio’dan Bile Ucuz Olacak

Yeni B-SUV modelinin 2026 yılı sonunda satışa sunulması bekleniyor. Ancak asıl dikkat çeken unsur, yaklaşık 1.3 milyon TL olarak öngörülen fiyat etiketi. Bu rakam, günümüzde birçok benzinli hatchback modelden bile düşük.



🔋 Motor ve Batarya Detayları Netleşti

TOGG B-SUV modeli, 111 kW gücünde bir elektrikli motorla yollara çıkacak. Bu motor, 53 kWh’lık bir batarya paketiyle desteklenecek. Yapılan testlere göre otomobil, karma kullanımda 360 ila 420 kilometre menzil sunacak. Bu da şehir içi ve kısa mesafeli yolculuklar için fazlasıyla yeterli bir performans anlamına geliyor.



🧠 Akıllı Sistemlerle Donatılacak

Yeni model, yazılım konusunda TOGG’un amiral gemisi T10X ile aynı seviyede olacak. Bu da demek oluyor ki araçta ADAS (Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri) başta olmak üzere birçok üst düzey teknolojik özellik yer alacak. Bu sayede segmentindeki rakiplerinden bir adım öne geçmesi bekleniyor.



📅 Ne Zaman Yollarda Olacak?

TOGG’un B-SUV modelinin 2026 yılının son çeyreğinde satışa çıkması planlanıyor. Elbette bu tarihteki ekonomik koşullar ve enflasyon, fiyatlandırma üzerinde değişiklik yaratabilir. Ancak TOGG yetkilileri, ulaşılabilir fiyat stratejisinden taviz verilmeyeceğini vurguluyor.



💳 Finansman Desteğiyle Yok Satacak!

TOGG, B-SUV modelinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak adına özel finansman çözümleri üzerinde de çalışıyor. Devlet destekli kredi paketleri ve düşük faizli ödeme planlarıyla birlikte bu modelin yok satması bekleniyor.



1. TOGG’un yeni modeli ne zaman çıkacak?

2026 yılının son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.

2. Yeni B-SUV’un fiyatı ne kadar olacak?

Yaklaşık 1.3 milyon TL seviyelerinde olması bekleniyor.

3. Araçta hangi motor kullanılacak?

111 kW gücünde elektrikli motor tercih edilecek.

4. Batarya kapasitesi ne kadar?

Aracın bataryası 53 kWh kapasitesine sahip olacak.

5. Bu model kimleri hedefliyor?

Geliri ortalamanın altında olan vatandaşlar için geliştiriliyor.

6. Yazılım ve teknoloji seviyesi ne düzeyde olacak?

Yazılım altyapısı T10X modeli ile aynı kalibrede olacak.



🔗 KAYNAK: Daha fazla bilgi için TOGG’un resmi web sitesi üzerinden güncel açıklamalara ulaşabilirsiniz.