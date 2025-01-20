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Yeni soğuklar fena geliyor; İstanbul için kar ve sağanak tarihi verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava durumu önümüzdeki günlerde önemli değişiklikler gösterecek.

Yeni soğuklar fena geliyor; İstanbul için kar ve sağanak tarihi verildi

Çarşamba ve perşembe günleri kar ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Ayrıca, doğu bölgelerinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı öngörülüyor.

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor. Özellikle İstanbul'da sıcaklıkların 10°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

Yeni soğuklar fena geliyor; İstanbul için kar ve sağanak tarihi verildi3

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor. İzmir'de sıcaklıkların 15°C, Denizli'de ise 16°C civarında olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor. Antalya'da sıcaklıkların 22°C, Adana'da ise 20°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir. Ankara'da sıcaklıkların 8°C, Konya'da ise 9°C civarında olması tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağmur bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir. Sinop'ta sıcaklıkların 10°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Trabzon'da sıcaklıkların 8°C civarında olması tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ardahan, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Erzurum'da sıcaklıkların -3°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor. Diyarbakır'da sıcaklıkların 11°C, Gaziantep'te ise 13°C civarında olması bekleniyor.

Önümüzdeki Günler İçin Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba ve perşembe günleri beklenen kar ve sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle doğu bölgelerinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalması ve buzlanma ile don olaylarının yaşanması bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Kaynak: https://www.mgm.gov.tr/tahmin/turkiye.aspx?

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