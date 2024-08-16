Yeni Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı kimdir, nereli, kaç yaşında? Merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren bu kararla birlikte, mevcut Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ise yaş haddinden emekli edildi. Orgeneral Çardakçı, uzun ve başarılı bir kariyerin ardından bu önemli göreve getirildi.

Ali Çardakçı Kimdir?

Orgeneral Ali Çardakçı, Adana’nın Karaisalı ilçesi Karakılıç köyünde doğdu. 1984 yılında Kara Harp Okulundan, 1985 yılında ise Piyade Okulundan mezun olarak teğmen rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldı. Kariyerinin ilk yıllarında çeşitli birliklerde takım, bölük ve ilçe jandarma komutanlığı görevlerinde bulundu. 1996 yılında Kara Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olduktan sonra, kurmay subay olarak önemli görevlerde yer aldı.

Çardakçı, 2010 yılında Tuğgeneralliğe terfi ederek Zonguldak 3. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı görevine getirildi. Ardından, Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı gibi kritik görevlerde bulundu. 2017 yılında Korgeneralliğe terfi eden Çardakçı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atandı ve 2021 yılında Orgeneral rütbesine yükseldi.

Orgeneral Ali Çardakçı, Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmasıyla, Türkiye’nin iç güvenliğinde önemli bir sorumluluk üstlenecek. Çardakçı’nın deneyimi ve kariyerindeki başarıları, yeni görevinde güçlü bir liderlik sergileyeceğinin işaretlerini veriyor. Çardakçı’nın, Jandarma teşkilatını daha da ileriye taşıyacak stratejiler geliştirmesi bekleniyor.