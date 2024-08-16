Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş kimdir, nereli, kaç yaşında merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren atama kararnamesiyle, bugünden itibaren Emniyet Genel Müdürü olarak görev yapacak olan Demirtaş, yeni görevine başlamış durumda.

Mahmut Demirtaş Kimdir?

1965 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde doğan Mahmut Demirtaş, ilk ve ortaöğrenimini Yozgat Yerköy ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Demirtaş, 1990 yılında Denizli Kaymakam Adayı olarak meslek hayatına başladı. Kaymakam vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra, Aksaray-Güzelyurt ve Malatya-Pütürge ilçelerinde kaymakamlık yaptı. İngiltere’de sekiz ay süren araştırma ve incelemelerde bulunduktan sonra, Van ve Osmaniye illerinde vali yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Demirtaş, kariyerinde önemli adımlar atarak, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’nda Mülkiye Müfettişi olarak görev aldı. Ardından Adıyaman, Adana ve Mardin gibi büyük illerde vali olarak görev yaptı. Son olarak 9 Ağustos 2023 tarihinde Bursa Valisi olarak atanmıştı. İngilizce bilen ve iki çocuk babası olan Mahmut Demirtaş, bugün itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü görevine başladı.

Erol Ayyıldız Bursa Valisi Olarak Atandı

Bu atama ile birlikte, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ise Bursa Valiliği görevine atandı. Yeni görev değişiklikleri, Türkiye’nin güvenlik ve idari yönetiminde önemli bir yer tutuyor. Demirtaş’ın Emniyet Genel Müdürlüğü görevinde nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

Kaynak:Gazeteoku