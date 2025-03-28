GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Tapunuz varsa hemen bakın evinizi kaybedebilirsiniz Haberin devamı.
Anasayfa / Türkiye /

Yeni anket geldi; KONDA'nın Ekrem İmamoğlu anketi ters köşe etti!

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınması ve sonrasında başlayan protestolara ilişkin çarpıcı bir anket yayımladı.

Yeni anket geldi; KONDA'nın Ekrem İmamoğlu anketi ters köşe etti!

24-25 Mart 2025 tarihlerinde 1.535 kişiyle yüz yüze yapılan araştırma, toplumun sürece bakışını net bir şekilde ortaya koydu. İşte detaylar:

Anketin Temel Bulguları: Protestolara Destek Ne Düzeyde?

KONDA’nın verilerine göre, protestolara yönelik kamuoyu tutumu şöyle:

✅ %21: "Eylemler tamamen haklıdır"
✅ %52: "Düzeni bozmadıkça desteklenebilir"
✅ %27: "Eylemler haksızdır"

EKREM İmamoğlu’nun Tutuklanmasına Toplum Nasıl Bakıyor?

Ankete katılanların Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin görüşleri ile protestolara verdikleri destek arasında çarpıcı bir ilişki var:

1. Tutuklamayı DOĞRU Bulanlar (%XX):

%3 → Eylemleri haklı buluyor.

%32 → Düzeni bozmadıkça hak veriyor.

%65 → Eylemler haksızdır diyor.

2. Tutuklamayı YANLIŞ Bulanlar (%XX):

%43 → Eylemleri haklı buluyor.

%56 → Şiddet olmazsa destekliyor.

%2 → Eylemler haksızdır diyor.

3. Kararsızlar (Fikri Olmayanlar):

%5 → Eylemler haklı.

%65 → Koşullu destek.

%30 → Haksız.

📌 Kaynak:  Veriler, 27 Mart 2025’te KONDA’nın resmi sitesinden kamuoyuyla paylaşılmıştır. Güncel gelişmeler için konda.com.tr takip edilebilir.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Meclis onayı çaktı; Emeklilere ek ödenek çıktı Meclis onayı çaktı; Emeklilere ek ödenek çıktı
EYT’nin ardından onlara da erken emeklilik müjdesi geldi EYT’nin ardından onlara da erken emeklilik müjdesi geldi
Emeklilere 2.500 TL Elektrik, su, internet, doğalgaz, telefon faturası desteği Emeklilere 2.500 TL Elektrik, su, internet, doğalgaz, telefon faturası desteği
Emekli saz çalıp oynar; Yarı fiyatına 0 KM otomobil müjdesi Emekli saz çalıp oynar; Yarı fiyatına 0 KM otomobil müjdesi
Ziraat Bankası hesabınız varsa yaşadınız; Müjde verildi Ziraat Bankası hesabınız varsa yaşadınız; Müjde verildi
Yarın başlıyor; Ailelere karşılıksız 11.500 TL destek Yarın başlıyor; Ailelere karşılıksız 11.500 TL destek
SON HABERLER
TOGG gemileri yaktı; T10F modelini cüzdanınızdan para çıkmadan alacaksınız TOGG gemileri yaktı; T10F modelini cüzdanınızdan para çıkmadan alacaksınız
Volkan Konak'ın kimsenin bilmediği yönü! Herkes duygulandı Volkan Konak'ın kimsenin bilmediği yönü! Herkes duygulandı
Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili Ferhat Göçer'den şoke eden açıklama: Hep söyledim, uyardım Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili Ferhat Göçer'den şoke eden açıklama: Hep söyledim, uyardım
Gençlere vatan haini diyen Abdulkadir Özkan kimdir, ne iş yapıyor? Gençlere vatan haini diyen Abdulkadir Özkan kimdir, ne iş yapıyor?
Halkbank duyurdu; 4 bin TL taksitle 36 ay vadeli 140.000 TL destek kredisi Halkbank duyurdu; 4 bin TL taksitle 36 ay vadeli 140.000 TL destek kredisi
Halkbank vermeye başladı; FAİZSİZ 750 bin TL kredi alabilirsiniz Halkbank vermeye başladı; FAİZSİZ 750 bin TL kredi alabilirsiniz
Türkiye'ye doğru harekete geçti; Kırmızı dolu geliyor! O tarihe dikkat Türkiye'ye doğru harekete geçti; Kırmızı dolu geliyor! O tarihe dikkat
Tapunuz varsa hemen bakın; Evinizi kaybedebilirsiniz Tapunuz varsa hemen bakın; Evinizi kaybedebilirsiniz