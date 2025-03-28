Yeni anket geldi; KONDA'nın Ekrem İmamoğlu anketi ters köşe etti!

24-25 Mart 2025 tarihlerinde 1.535 kişiyle yüz yüze yapılan araştırma, toplumun sürece bakışını net bir şekilde ortaya koydu. İşte detaylar:

Anketin Temel Bulguları: Protestolara Destek Ne Düzeyde?

KONDA’nın verilerine göre, protestolara yönelik kamuoyu tutumu şöyle:

✅ %21: "Eylemler tamamen haklıdır"

✅ %52: "Düzeni bozmadıkça desteklenebilir"

✅ %27: "Eylemler haksızdır"

EKREM İmamoğlu’nun Tutuklanmasına Toplum Nasıl Bakıyor?

Ankete katılanların Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin görüşleri ile protestolara verdikleri destek arasında çarpıcı bir ilişki var:

1. Tutuklamayı DOĞRU Bulanlar (%XX):

%3 → Eylemleri haklı buluyor.

%32 → Düzeni bozmadıkça hak veriyor.

%65 → Eylemler haksızdır diyor.

2. Tutuklamayı YANLIŞ Bulanlar (%XX):

%43 → Eylemleri haklı buluyor.

%56 → Şiddet olmazsa destekliyor.

%2 → Eylemler haksızdır diyor.

3. Kararsızlar (Fikri Olmayanlar):

%5 → Eylemler haklı.

%65 → Koşullu destek.

%30 → Haksız.

📌 Kaynak: Veriler, 27 Mart 2025’te KONDA’nın resmi sitesinden kamuoyuyla paylaşılmıştır. Güncel gelişmeler için konda.com.tr takip edilebilir.