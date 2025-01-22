Yastık altında 100 bin lirası olana araç satılacak! İşte modeller

Kamu araçları, eihale.gov.tr platformu üzerinden ihale yöntemiyle satışa sunulacak. İhaleye katılmak isteyenlerin öncelikle sisteme üye olması ve belirlenen teminat bedelini yatırması gerekiyor.

100 Bin TL’ye Araç Sahibi Olma Fırsatı

Satışa çıkarılan araçların başlangıç fiyatı 100 bin TL olarak belirlendi. Ancak, ihale sürecinde yapılan teklifler doğrultusunda fiyatların değişebileceği belirtiliyor. En yüksek teklifi veren birey veya kurum, satın aldığı aracı ilgili devlet kurumundan teslim alabilecek.

Uygun Fiyatlı Araç

Yetkililerin açıklamalarına göre, kamuya ait araçların satışı, uygun fiyatlı araç almak isteyenler için önemli bir fırsat sunarken, aynı zamanda devletin tasarruf tedbirlerine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Haftalık ortalama 80 ila 100 aracın satışa çıkarılacağı belirtilirken, 3 ay içinde tüm araçların yeni sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Kamu araç satış ihalesi hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve teklif vermek için eihale.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.