GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Yastık altında 100 bin lirası olana araç satılacak! İşte modeller

Devlet kurumlarına ait araçların satış süreci, vatandaşların erişimine açıldı.

Yastık altında 100 bin lirası olana araç satılacak! İşte modeller

Kamu araçları, eihale.gov.tr platformu üzerinden ihale yöntemiyle satışa sunulacak. İhaleye katılmak isteyenlerin öncelikle sisteme üye olması ve belirlenen teminat bedelini yatırması gerekiyor.

100 Bin TL’ye Araç Sahibi Olma Fırsatı

Satışa çıkarılan araçların başlangıç fiyatı 100 bin TL olarak belirlendi. Ancak, ihale sürecinde yapılan teklifler doğrultusunda fiyatların değişebileceği belirtiliyor. En yüksek teklifi veren birey veya kurum, satın aldığı aracı ilgili devlet kurumundan teslim alabilecek.

Uygun Fiyatlı Araç

Yetkililerin açıklamalarına göre, kamuya ait araçların satışı, uygun fiyatlı araç almak isteyenler için önemli bir fırsat sunarken, aynı zamanda devletin tasarruf tedbirlerine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Haftalık ortalama 80 ila 100 aracın satışa çıkarılacağı belirtilirken, 3 ay içinde tüm araçların yeni sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Kamu araç satış ihalesi hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve teklif vermek için eihale.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

ÇOK OKUNAN HABERLER
2025 yılı Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan 2025 yılı Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan
Ziraat Bankası'ndan müjde mi, şaka mı; Hesabınıza para geliyor! Ziraat Bankası'ndan müjde mi, şaka mı; Hesabınıza para geliyor!
Migros'ta Ayçiçek yağı, sucuk, tuvalet kağıdı çeşitlerinde %50 indirim Migros'ta Ayçiçek yağı, sucuk, tuvalet kağıdı çeşitlerinde %50 indirim
BİM yaptı yapacağını; Bir ilk oldu! Kapışılan ürünün fiyatı düştü BİM yaptı yapacağını; Bir ilk oldu! Kapışılan ürünün fiyatı düştü
Sadece 48 saat sürecek; Carrefour’da özel kırmızı et indirimi Sadece 48 saat sürecek; Carrefour’da özel kırmızı et indirimi
25 yaş üstü ÖTV indirimi hangi araçlar; ÖTV indirimi şartları 25 yaş üstü ÖTV indirimi hangi araçlar; ÖTV indirimi şartları
SON HABERLER
Emekliye refah payı zammı var mı? Çifte müjde geliyor Emekliye refah payı zammı var mı? Çifte müjde geliyor
Ziraat Bankası'ndan müjde mi, şaka mı; Hesabınıza para geliyor! Ziraat Bankası'ndan müjde mi, şaka mı; Hesabınıza para geliyor!
Sadece 48 saat sürecek; Carrefour’da özel kırmızı et indirimi Sadece 48 saat sürecek; Carrefour’da özel kırmızı et indirimi
2008 öncesi sonrası 4A, 4B, 4C emekliler dikkat; 20.000 TL ek ödeme 2008 öncesi sonrası 4A, 4B, 4C emekliler dikkat; 20.000 TL ek ödeme
Migros'ta Ayçiçek yağı, sucuk, tuvalet kağıdı çeşitlerinde %50 indirim Migros'ta Ayçiçek yağı, sucuk, tuvalet kağıdı çeşitlerinde %50 indirim
BİM’e otomatik kahve makinası geliyor; 29 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu BİM’e otomatik kahve makinası geliyor; 29 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu
Sahte zeytinyağı ifşası geldi; İşte zeytinyağında hile yapan markalar Sahte zeytinyağı ifşası geldi; İşte zeytinyağında hile yapan markalar
25 yaş üstü ÖTV indirimi hangi araçlar; ÖTV indirimi şartları 25 yaş üstü ÖTV indirimi hangi araçlar; ÖTV indirimi şartları