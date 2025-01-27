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Yargıda devrim; 4. Yargı Reformu paketiyle neler değişecek?

Adalet Bakanlığı, 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile yargı sisteminde köklü değişikliklere hazırlanıyor.

Yargıda devrim; 4. Yargı Reformu paketiyle neler değişecek?

Beş ana amaç, 45 hedef ve 264 faaliyet ile şekillenen bu reform, özellikle istinaf ve temyiz sürelerinin kısaltılması, duruşma erteleme sürelerinin azaltılması ve yargı sisteminin kurumsal olarak güçlendirilmesi gibi kritik konulara odaklanıyor. Peki, bu reform ile adalet süreci nasıl hızlanacak? İşte detaylar…

İstinaf ve Temyiz Süreleri Kısalıyor

Mahkemelerdeki iş yükünün artması, davaların yıllarca sürmesine neden oluyor. Bu sorunun önüne geçmek için istinaf ve temyiz süreçlerinin hızlandırılması reformun en önemli maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.

📌 İstinaf Mahkemelerinde hedef: Davaların en geç 6 ay içinde sonuçlandırılması.

📌 Daha hızlı temyiz süreçleri için:

✔ Daire ve hakim sayıları artırılacak.

✔ İhtisaslaşmaya gidilecek.

✔ Dosya incelemeleri tek heyetle yürütülecek.

📌 Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz yetkisi genişletilecek.

Bu adımlarla uzun yıllar süren davaların kısa sürede karara bağlanması ve vatandaşların adalet hizmetlerinden daha hızlı yararlanması sağlanacak.

Yargıda devrim; 4. Yargı Reformu paketiyle neler değişecek2

Duruşmalar En Fazla 2 Ay Ertelenecek!

Özellikle hukuk davalarında duruşma tarihlerinin sürekli ertelenmesi, adaletin gecikmesine neden oluyordu. 4. Yargı Reformu ile bu sorunun önüne geçilecek.

✅ Duruşma erteleme süresi en fazla 2 ay olacak.

✅ Kanuni istisnalar dışında davalar daha erken sonuçlanacak.

✅ Bozma kararı verilen dosyalar öncelikli olarak incelenecek.

Bu düzenleme, yargı süreçlerinin hızlanmasını ve vatandaşların davalarına daha erken çözüm bulmasını sağlayacak.

Kurumsal Yapı Güçlendirilecek

Yargı Reformu kapsamında yargının daha etkin ve verimli çalışabilmesi için kurumsal yapıda değişiklikler yapılacak.

📌 Yargıtay ve Danıştay’da yeni düzenlemeler:

✔ Daire ve üye sayıları artırılacak.

✔ Bölge adliye ve idare mahkemelerinde uzmanlık mahkemeleri kurulacak.

📌 Adalet hizmetlerinin kalitesini artırmak için:

✔ Yeni mahkemeler açılacak.

✔ Hakim ve savcı eğitimleri güçlendirilecek.

Bu reform ile yargı süreçlerinde uzmanlaşma artırılarak, daha hızlı ve doğru kararlar alınması hedefleniyor.

Yeni Birimler Kuruluyor: Performans ve Verimlilik Artacak

Adalet Bakanlığı, yargı sisteminin etkinliğini artırmak için Adalet Teşkilatı Performans ve Verimliliği Daire Başkanlığı adıyla yeni bir birim kuracak.

📌 Bu yeni yapılanma ile:

✔ Mahkemelerdeki iş yükü daha adil bir şekilde dağıtılacak.

✔ Hakim ve savcıların verimliliği artırılacak.

✔ Davaların daha kısa sürede sonuçlanması sağlanacak.

Yargı Reformu ile Getirilecek Diğer Yenilikler

📌 Elektronik Dava Takip Sistemi Genişletilecek: Vatandaşlar ve avukatlar, dava süreçlerini e-Devlet üzerinden daha detaylı takip edebilecek.

📌 Uzlaşma Süreçleri Güçlendirilecek: Davaların mahkemeye taşınmadan önce çözülmesi için arabuluculuk ve uzlaştırma mekanizmaları genişletilecek.

📌 Ceza Adalet Sisteminde Değişiklikler: Özellikle suç mağdurlarının korunması için yeni düzenlemeler yapılacak.

📌 Hukuk Mahkemeleri Daha Verimli Hale Gelecek: Özellikle ticari davalar ve iş hukuku davalarında süreçlerin hızlanması için yeni düzenlemeler yolda.

📢 Gelişmeleri takip etmek için Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:

🔗 Resmi Kaynak: Adalet Bakanlığı

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