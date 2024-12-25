Yandık: Türkiye'ye soğuk havanın kralı geliyor; Tarih verildi!

Meteoroloji uzmanları, bu dalganın ne zaman etkili olacağı konusunda açıklamalarda bulunurken, vatandaşların da hazırlıklı olması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Meteoroloji Uzmanından Tarih Geldi

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından bu soğuk hava dalgası ile ilgili ayrıntıları paylaştı. Ökten, ocak ayı itibariyle kuzey bölgelerimizde etkisini gösterecek olan kutup soğuklarına ilişkin önemli bilgiler verdi.

"Kutup Soğukları Kuzeyde Birikecek"

Kerem Ökten’in paylaşımında, kutup soğuklarının ocak ayıyla birlikte kuzey bölgelerimizde birikmeye başlayacağı ifade edildi. Ökten, şu ifadeleri kullandı:

“Ocak ayı ile birlikte kutup soğukları kuzeyimizde toplanacak. Makaraların kurulmasını bekleyeceğiz. Heyecanlı takiplerin olduğu bir ocak ayı olacak gibi görünüyor...”

Kaynak: Kerem Ökten’in Sosyal Medya Paylaşımı

Derleme: Gazeteoku.com