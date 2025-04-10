Yamaha Scooter fiyat listesi Nisan 2025! İşte Road, Off-Road, ATV ve eBike yeni fiyatları

1995 yılında Genichi Kawakami tarafından kurulan Yamaha Motor, motosiklet dünyasında sadece performans değil, aynı zamanda duygusal tatmin anlamına gelen “Kando” felsefesiyle öne çıkıyor. Nisan 2025 itibarıyla tüm Yamaha modellerinin güncel fiyatları açıklandı. Elektrikli scooter’lardan yarış tipi motorlara kadar geniş ürün yelpazesiyle Yamaha, motosiklet severlerin radarında.

Yamaha 2025 Nisan Fiyatları Güncellendi: İşte Model Model Liste

🚦 Urban Mobility - Elektrikli & Scooter Serisi

NEO’s Çift Bataryalı: 138.000 TL

RayZR: 139.900 TL

D’elight: 144.000 TL

Tricity 300: 542.500 TL



🛵 Sport Scooter Modelleri

NMAX 125 (EU5+) (2025): 232.000 TL

XMAX 250: 292.500 TL

XMAX 250 Tech MAX: 322.500 TL

XMAX 300 Tech MAX: 423.500 TL

TMAX Tech MAX: 895.500 TL



🏁 Super Sport Kategorisi

R125 (EU5+) (2025): 300.000 TL

R25: 332.000 TL

R3 (EU5+) (2025): 475.500 TL

R3: 407.000 TL

R7: 595.000 TL

R1: 1.245.500 TL



💥 Hyper Naked Modelleri

MT-125 (EU5+): 273.500 TL

MT-25: 311.000 TL

MT-07 (EU5+) (2025): 593.000 TL

MT-09: 689.000 TL

MT-09 SP: 751.500 TL

MT-09 Y-AMT (2025): 907.500 TL

MT-10: 920.500 TL

MT-10 SP: 1.095.000 TL



🧭 Sport Touring Serisi

Tracer 7: 585.000 TL

Tracer 9 (2025): 908.500 TL

Tracer 9: 722.000 TL

Tracer 9 GT (Yan Çantalı) (2025): 1.012.500 TL

Tracer 9 GT (Yan Çantalı): 836.500 TL

Tracer 9 GT+: 1.025.500 TL

NIKEN GT: 981.000 TL



🛠 Sport Heritage Modelleri

XSR125: 236.000 TL

XSR 900 GP (2025): 958.000 TL

XSR 900: 677.500 TL



🌍 Adventure Serisi

Ténéré 700: 640.500 TL

Ténéré 700 Explore: 671.000 TL

Ténéré 700 Extreme: 677.500 TL

Ténéré 700 World Raid: 756.500 TL



🏍 Off Road Competition (Yarış Segmenti)

PW50: 104.000 TL

YZ65: 245.000 TL

YZ85: 271.500 TL

YZ125: 403.500 TL

YZ250: 440.000 TL

YZ250 MONSTER: 450.000 TL

YZ250F: 483.500 TL

YZ450F: 630.500 TL

TTR125LWE: 194.000 TL

TTR110E: 163.500 TL

TTR50: 91.000 TL

WR250F: 460.000 TL

WR450F: 606.500 TL



🚜 ATV Traktör Serisi

KODIAK 700 EPS SE: 724.500 TL

YFZ 50: 133.000 TL



⚡ Yamaha eBike Fiyatları (Elektrikli Bisikletler)

WABASH RT: 104.000 TL

CROSSCORE RC: 78.000 TL

MORO 07: 127.000 TL

MORO 07 30. Yıl Özel Seri: 132.000 TL

Booster Easy: 92.000 TL

Kaynak: https://www.yamaha-motor.eu/tr/tr/home/