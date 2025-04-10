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Yamaha Scooter fiyat listesi Nisan 2025! İşte Road, Off-Road, ATV ve eBike yeni fiyatları

Yamaha Motor, Nisan 2025 fiyat listesini duyurdu. Elektrikli scooterlardan süper sport modellere, off-road makinelerden ATV ve eBike’lara kadar en güncel Yamaha motosiklet fiyatları haberimizde. İşte kategori kategori tüm Yamaha modellerinin yeni fiyatları…

Yamaha Scooter fiyat listesi Nisan 2025! İşte Road, Off-Road, ATV ve eBike yeni fiyatları

1995 yılında Genichi Kawakami tarafından kurulan Yamaha Motor, motosiklet dünyasında sadece performans değil, aynı zamanda duygusal tatmin anlamına gelen “Kando” felsefesiyle öne çıkıyor. Nisan 2025 itibarıyla tüm Yamaha modellerinin güncel fiyatları açıklandı. Elektrikli scooter’lardan yarış tipi motorlara kadar geniş ürün yelpazesiyle Yamaha, motosiklet severlerin radarında.

Yamaha 2025 Nisan Fiyatları Güncellendi: İşte Model Model Liste

🚦 Urban Mobility - Elektrikli & Scooter Serisi

NEO’s Çift Bataryalı: 138.000 TL
RayZR: 139.900 TL
D’elight: 144.000 TL
Tricity 300: 542.500 TL

🛵 Sport Scooter Modelleri

NMAX 125 (EU5+) (2025): 232.000 TL
XMAX 250: 292.500 TL
XMAX 250 Tech MAX: 322.500 TL
XMAX 300 Tech MAX: 423.500 TL
TMAX Tech MAX: 895.500 TL

🏁 Super Sport Kategorisi

R125 (EU5+) (2025): 300.000 TL
R25: 332.000 TL
R3 (EU5+) (2025): 475.500 TL
R3: 407.000 TL
R7: 595.000 TL
R1: 1.245.500 TL

💥 Hyper Naked Modelleri

MT-125 (EU5+): 273.500 TL
MT-25: 311.000 TL
MT-07 (EU5+) (2025): 593.000 TL
MT-09: 689.000 TL
MT-09 SP: 751.500 TL
MT-09 Y-AMT (2025): 907.500 TL
MT-10: 920.500 TL
MT-10 SP: 1.095.000 TL

🧭 Sport Touring Serisi

Tracer 7: 585.000 TL
Tracer 9 (2025): 908.500 TL
Tracer 9: 722.000 TL
Tracer 9 GT (Yan Çantalı) (2025): 1.012.500 TL
Tracer 9 GT (Yan Çantalı): 836.500 TL
Tracer 9 GT+: 1.025.500 TL
NIKEN GT: 981.000 TL

🛠 Sport Heritage Modelleri

XSR125: 236.000 TL
XSR 900 GP (2025): 958.000 TL
XSR 900: 677.500 TL

🌍 Adventure Serisi

Ténéré 700: 640.500 TL
Ténéré 700 Explore: 671.000 TL
Ténéré 700 Extreme: 677.500 TL
Ténéré 700 World Raid: 756.500 TL

🏍 Off Road Competition (Yarış Segmenti)

PW50: 104.000 TL
YZ65: 245.000 TL
YZ85: 271.500 TL
YZ125: 403.500 TL
YZ250: 440.000 TL
YZ250 MONSTER: 450.000 TL
YZ250F: 483.500 TL
YZ450F: 630.500 TL
TTR125LWE: 194.000 TL
TTR110E: 163.500 TL
TTR50: 91.000 TL
WR250F: 460.000 TL
WR450F: 606.500 TL

🚜 ATV Traktör Serisi

KODIAK 700 EPS SE: 724.500 TL
YFZ 50: 133.000 TL

⚡ Yamaha eBike Fiyatları (Elektrikli Bisikletler)

WABASH RT: 104.000 TL
CROSSCORE RC: 78.000 TL
MORO 07: 127.000 TL
MORO 07 30. Yıl Özel Seri: 132.000 TL
Booster Easy: 92.000 TL

Kaynak: https://www.yamaha-motor.eu/tr/tr/home/

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