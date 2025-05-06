Yalnızca 399 bin TL’lik o araç Türkiye’ye geliyor; Çok satar

Bu gelişmelerden en dikkat çekeni ise Bajaj’ın bir zamanlar dikkat çeken modeli QUTE’un sadece 399 bin TL'lik fiyat etiketiyle yeniden satışa sunulması! Peki, bu dönüş neler vadediyor?

QUTE Neden Geri Geldi?

Geçmişte benzinli motorla sınırlı olan Bajaj QUTE, bu kez doğuştan LPG’li versiyonuyla geri dönüyor. Özellikle artan yakıt fiyatları ve şehir içi ulaşımda düşük maliyetli çözümler arayan kullanıcılar için bu geri dönüş, adeta ilaç gibi geliyor. 👌

Yeni QUTE Neler Sunuyor?

Öncelikle teknik detaylara değinelim: QUTE, 217cc’lik motor hacmi ve 20.6 litrelik LPG tankıyla geliyor. Dahası, artık araçta ısıtma sistemi de mevcut. Bu, eski modellerde büyük bir eksiklikti ve kış aylarında kullanıcıların sıkıntı yaşamasına neden oluyordu. ❄️➡️🔥

Şehir İçi İçin İdeal 🚦

Saatte 80 km hıza kadar çıkabilen QUTE, ruhsatta dört tekerlekli motosiklet olarak geçiyor ancak sunduğu konfor ve taşıma kapasitesiyle şehir içi ulaşıma pratik bir çözüm sunuyor. Üstelik 4 kişilik taşıma kapasitesi ile küçük aileler için bile uygun.

Uygun Fiyat, Düşük Yakıt Tüketimi 💸

Benzinli motorlara kıyasla çok daha ekonomik olan LPG sistemi sayesinde kullanıcılar, yakıt tüketiminde ciddi tasarruf sağlıyor. Bu da QUTE’u hem bireysel kullanıcılar hem de ticari işletmeler için cazip kılıyor.

Lansman Tarihi Yaklaşıyor 📅

Bajaj QUTE’un yeniden satışa çıkış tarihi olarak yılın ikinci yarısı planlanıyor. Piyasaya sunulduğu anda, düşük maliyetli araç arayışındaki birçok tüketici için ilk tercih haline gelebilir.