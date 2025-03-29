GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Tapunuz varsa hemen bakın evinizi kaybedebilirsiniz Haberin devamı.
Anasayfa / Türkiye /

Yalı Çapkını dizisine ilk veda geldi; Star TV'de beklenen son

Star TV ekranlarının Cuma akşamı vazgeçilmezi haline gelen Yalı Çapkını dizisinde, 100. bölüm sonrasında alınan önemli kararlar ve final süreci gündeme oturdu.

Yalı Çapkını dizisine ilk veda geldi; Star TV'de beklenen son

Dizi, uzun yıllardır izleyiciyi ekran başına kilitleyen dinamik yapısı ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Yalı Çapkını dizisi, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları, Beril Pozam gibi sektörde kendini kanıtlamış isimlerin yer aldığı güçlü kadrosuyla öne çıkıyor. İlk giden isim olarak kayıtlara geçen Ferit’in diziye veda etmesi, senaryoda yeni bir döneme işaret ediyor. Özellikle, Mert Ramazan Demir’in askere gitme süreci nedeniyle çekimlerin önden tamamlanması, final hazırlıklarında belirleyici bir rol oynuyor.

Bölümde Öne Çıkan Detaylar

bölüm sonrasında, dizinin final planlarına dair kulislerden sızan bilgiler izleyiciyle paylaşıldı. Ramazan Bayramı sonrasında final için hazırlıklara başlandığı ve 101. bölümde ekranlara veda edileceği açıklandı. Finalde;

Karakter Dönüşümleri: Seyran karakterinin hamilelik sahnelerinin yer alacağı ve zaman atlamasıyla Duru’nun 5 yaşından 20 yaşına evrileceği, dizinin dramatik yapısını güçlendirecek.

Özel Konuklar: Final bölümünde Ferit’in sonunu getirmek adına konuk oyuncu Tarık’ın (Baran Bölükbaşı) rolünün sınırlı bir süreyle yer alacağı bildirildi.

Çekim Süreçleri: Çekimlerin arefe günü tamamlanacağı ve final için son hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Final Bölümü 

Yalı Çapkını dizisinin final bölümü, Cuma akşamı saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak. Dizi, yıllardır izleyiciyle kurduğu güçlü bağ ve sürükleyici hikayesiyle final öncesinde de dikkatleri üzerine çekiyor. Yapım ekibinin, seyirci beklentilerini karşılamak adına titizlikle hazırladığı final bölümü, dizinin unutulmaz bir kapanışa imza atacağına işaret ediyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Meclis onayı çaktı; Emeklilere ek ödenek çıktı Meclis onayı çaktı; Emeklilere ek ödenek çıktı
EYT’nin ardından onlara da erken emeklilik müjdesi geldi EYT’nin ardından onlara da erken emeklilik müjdesi geldi
Emeklilere 2.500 TL Elektrik, su, internet, doğalgaz, telefon faturası desteği Emeklilere 2.500 TL Elektrik, su, internet, doğalgaz, telefon faturası desteği
Emekli saz çalıp oynar; Yarı fiyatına 0 KM otomobil müjdesi Emekli saz çalıp oynar; Yarı fiyatına 0 KM otomobil müjdesi
Ziraat Bankası hesabınız varsa yaşadınız; Müjde verildi Ziraat Bankası hesabınız varsa yaşadınız; Müjde verildi
Yarın başlıyor; Ailelere karşılıksız 11.500 TL destek Yarın başlıyor; Ailelere karşılıksız 11.500 TL destek
SON HABERLER
TOGG gemileri yaktı; T10F modelini cüzdanınızdan para çıkmadan alacaksınız TOGG gemileri yaktı; T10F modelini cüzdanınızdan para çıkmadan alacaksınız
Volkan Konak'ın kimsenin bilmediği yönü! Herkes duygulandı Volkan Konak'ın kimsenin bilmediği yönü! Herkes duygulandı
Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili Ferhat Göçer'den şoke eden açıklama: Hep söyledim, uyardım Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili Ferhat Göçer'den şoke eden açıklama: Hep söyledim, uyardım
Gençlere vatan haini diyen Abdulkadir Özkan kimdir, ne iş yapıyor? Gençlere vatan haini diyen Abdulkadir Özkan kimdir, ne iş yapıyor?
Halkbank duyurdu; 4 bin TL taksitle 36 ay vadeli 140.000 TL destek kredisi Halkbank duyurdu; 4 bin TL taksitle 36 ay vadeli 140.000 TL destek kredisi
Halkbank vermeye başladı; FAİZSİZ 750 bin TL kredi alabilirsiniz Halkbank vermeye başladı; FAİZSİZ 750 bin TL kredi alabilirsiniz
Türkiye'ye doğru harekete geçti; Kırmızı dolu geliyor! O tarihe dikkat Türkiye'ye doğru harekete geçti; Kırmızı dolu geliyor! O tarihe dikkat
Tapunuz varsa hemen bakın; Evinizi kaybedebilirsiniz Tapunuz varsa hemen bakın; Evinizi kaybedebilirsiniz