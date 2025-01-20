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Yalı Çapkını dizisi final mi yapıyor; Kapılar kapandı

Star TV'nin popüler dizisi "Yalı Çapkını", başrollerini Afra Saraçoğlu (Seyran) ve Mert Ramazan Demir'in (Ferit) paylaştığı, üçüncü sezonuyla ekranlarda izleyiciyle buluşuyor.

Yalı Çapkını dizisi final mi yapıyor; Kapılar kapandı

İlk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan dizi, başlangıcından bu yana geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.


Final Tarihi Belirlendi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Yalı Çapkını" dizisinin 100. bölümüyle ekran macerasını sonlandırması planlanıyor. Bu plan doğrultusunda, dizinin final bölümü Mart 2025'in sonunda izleyiciyle buluşacak. Reytinglerde beklenenden daha büyük düşüşler yaşanması durumunda, final tarihinin öne çekilebileceği de belirtiliyor.

Reytinglerde Dalgalanmalar

"Yalı Çapkını" dizisi, yayınlandığı ilk dönemlerde yüksek reyting oranlarıyla dikkat çekmişti. Örneğin, dizinin ilk bölümleri Total kategorisinde 11,33 reyting ve 29,66 share alarak üç kategoride de birinci sırada yer aldı. Üçüncü sezonda reytinglerde düşüşler yaşanmaya başlandı. 15 Kasım 2024 tarihinde Total kategorisinde 5,10 reytingle üçüncü sırada yer alırken, AB ve ABC1 kategorilerinde dördüncü sırada yer aldı. 27 Aralık 2024 tarihinde ise Total kategorisinde 4,27 reytingle beşinci sıraya geriledi.

Yurt Dışı Başarısı ve Final Kararı

Dizinin yurt dışı satış grafiği ve seyirci talebi nedeniyle, geçtiğimiz sezon final kararından vazgeçilmiş ve dizi bir sezon daha uzatılmıştı. Ancak, üçüncü sezon reytinglerinin beklentiyi karşılamaması nedeniyle, dizinin 100. bölümde final yapması kararlaştırıldı. 

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