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Yalı Çapkını 3. Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Star TV ekranlarında fırtına gibi esen Yalı Çapkını dizisinin 3. Sezon tarihi merak ediliyor. Peki Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını dizisi oyuncuları değişti mi?

Yalı Çapkını 3. Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Star TV'nin Fenomen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni sezonu merakla bekleniyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir’in başrollerinde yer aldığı dizide yaşanacak gelişmeler takip ediliyor. Son dakika haberine göre dizinin yeni sezon çekimleri 30 Ağustos'ta başlayacak. Yalı Çapkını yeni sezon tarihi ile ilgili de ilk bilgiler ortaya çıktı. Peki Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını oyuncu kadrosunda kimler var?

YALI ÇAPKINI 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gelen bilgiye göre Yalı Çapkını yeni sezon çekimleri 30 Ağustos Cuma günü başlıyor. Öncelikle Beril Pozam ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı sahneler çekilecek. Ancak yeni sezon tarihine ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Sevilen dizinin Eylül ayının son haftalarında ekrana döneceği tahmin ediliyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU DEĞİŞTİ Mİ?

Yalı Çapkını yeni sezon senaryosu ile ilgili de kulislerden sızan bazı bilgiler var. Alınan bilgiye göre dizi zaman atlaması ile başlayacak. Seyran ve Ferit'in yine ayrıldığı ve bambaşka Hayatlar yaşamaya başladığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Yalı Çapkını yeni sezon tüyoları ile ilgili yaptığı haberinde Seyran'ın hayatına Sinan isimli yeni birinin gireceğini, Ferit'in hayatına ise diğer isimli yeni bir kadının dahil olacağını ifade etti. Yalı Çapkını yeni sezonda kadroya giren iki isim ise henüz açıklanmadı.

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