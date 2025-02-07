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X'te FETÖ'cü hesaplara erişim engeli geldi! İşte FETÖ'cü olan hesaplar

Sosyal medya platformu X'te FETÖ ile bağlantılı 42 hesaba erişim engeli getirildi. İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu hesapların FETÖ propagandası yaparak terör örgütünü desteklediği ve dezenformasyon ürettiği tespit edildi.

X'te FETÖ'cü hesaplara erişim engeli geldi! İşte FETÖ'cü olan hesaplar

Yapılan inceleme sonucunda, söz konusu hesaplara erişim engeli uygulandı.

Erişim Engeli Getirilen Hesaplar

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ iltisaklı ve doğrudan örgüt tarafından kullanıldığı belirlenen hesaplar arasında, "Turhan Bozkurt", "Emre Uslu", "Ahval" ve "Dahi Oğlan" gibi popüler isimlerin yer aldığı belirtildi. Engellenen hesapların tam listesi ise şu şekilde sıralandı:

DahiOglan
AtiiSubeTR
boldborsa
BOLDnews
DailyNews_TR
derfokus
DeutscheBold
drgokhangunes
EgurbasTRO3
EmreUsluEng
bayiyimser
avomerturanli
ahval_tr
30ARTITV
TurhanBozkurTV
gaffarmudur34
15temmuzgercegi
abdbozkurt
ATAISIK_
e_eroglul111
4PeacefulAction
BarbarossaKaya
BasriDogan68
bedrettinugur
BOOMERANG2468
Boyle_Viya
BRHMC
bugungzt
DagliEmin
DenizinFeryadi
EEbrar7
EnsarNur74
erkam3Odakika
ezelbahar1
eyupensaruur
EskiMktplil

Terör Örgütü Propagandası ve Psikolojik Harekat

İletişim Başkanlığı, FETÖ’nün sosyal medya platformlarını kullanarak yürüttüğü psikolojik harekat faaliyetlerine de dikkat çekti. Yapılan açıklamada, bu hesapların terör örgütü propagandası yaparak halk arasında panik ve yanlış algılar yaratmaya çalıştığı ifade edildi.

Kaynak: EnsonHaber

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