X'te FETÖ'cü hesaplara erişim engeli geldi! İşte FETÖ'cü olan hesaplar

Yapılan inceleme sonucunda, söz konusu hesaplara erişim engeli uygulandı.

Erişim Engeli Getirilen Hesaplar

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ iltisaklı ve doğrudan örgüt tarafından kullanıldığı belirlenen hesaplar arasında, "Turhan Bozkurt", "Emre Uslu", "Ahval" ve "Dahi Oğlan" gibi popüler isimlerin yer aldığı belirtildi. Engellenen hesapların tam listesi ise şu şekilde sıralandı:

DahiOglan

AtiiSubeTR

boldborsa

BOLDnews

DailyNews_TR

derfokus

DeutscheBold

drgokhangunes

EgurbasTRO3

EmreUsluEng

bayiyimser

avomerturanli

ahval_tr

30ARTITV

TurhanBozkurTV

gaffarmudur34

15temmuzgercegi

abdbozkurt

ATAISIK_

e_eroglul111

4PeacefulAction

BarbarossaKaya

BasriDogan68

bedrettinugur

BOOMERANG2468

Boyle_Viya

BRHMC

bugungzt

DagliEmin

DenizinFeryadi

EEbrar7

EnsarNur74

erkam3Odakika

ezelbahar1

eyupensaruur

EskiMktplil

Terör Örgütü Propagandası ve Psikolojik Harekat

İletişim Başkanlığı, FETÖ’nün sosyal medya platformlarını kullanarak yürüttüğü psikolojik harekat faaliyetlerine de dikkat çekti. Yapılan açıklamada, bu hesapların terör örgütü propagandası yaparak halk arasında panik ve yanlış algılar yaratmaya çalıştığı ifade edildi.

Kaynak: EnsonHaber