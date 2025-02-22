Vurduğu diş hekimi, meğer 2 çocuğunun biyolojik babasıymış

Şüpheli, vurduğu diş hekiminin telefonundan kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderdi. Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Tartışma Kavgaya Dönüştü, Silahını Çekti

Olay, Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı’ndaki bir apartmanda meydana geldi. Ağız ve diş sağlığı merkezinde görev yapan Diş Hekimi Mehmet Emrah Düşmez, husumetli olduğu M.E. tarafından evinde ziyaret edildi. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkelenen M.E., yanında getirdiği tabancayla Düşmez’in başına ateş etti.

Kanlar İçindeki Görüntüsünü Annesine Gönderdi

M.E., Düşmez’i vurduktan sonra diş hekiminin telefonunu alarak kanlar içindeki görüntüsünü çekti ve annesine gönderdi. Oğlunun vurulduğunu gören anne, hemen polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ağır yaralı Düşmez, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis Kaçan Şüpheliyi Kısa Sürede Yakaladı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan M.E.’yi Basmane semtinde yakalayarak gözaltına aldı.

“Çocuklarımın Biyolojik Babası O Çıktı”

M.E., polisteki ifadesinde Diş Hekimi Mehmet Emrah Düşmez ile 10 yıl önce ortak iş yaptığını söyledi. Diş malzemeleri ve araç kiralama sektöründe birlikte çalıştıklarını belirten şüpheli, Düşmez’in kendisini dolandırdığını ve bu nedenle aralarında alacak meselesine dayalı bir husumet oluştuğunu iddia etti.

Olayın asıl nedeni DNA testi sonucu ortaya çıktı.

M.E., iki yıl önce boşandığı eşinin, Düşmez ile bir ilişkisinin olduğunu öğrendiğini belirtti. Boşanmasının ardından 4 ay önce çocuklarıyla ilgili DNA testi yaptırdığını ve 7 ile 9 yaşlarındaki iki çocuğunun biyolojik babasının Düşmez olduğunu öğrendiğini ifade etti.

M.E., ifadesinde “Bunu öğrendikten sonra Düşmez’i vurdum. Hırsımı alamayıp, videosunu çekerek anneme gönderdim” dedi.

Kaynak: gazeteoku.com