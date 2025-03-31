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Volkan Konak neden öldü, kaç doğumlu? Vasiyeti son isteği olay yarattı

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, 30 Mart 2025 gecesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Volkan Konak neden öldü, kaç doğumlu? Vasiyeti son isteği olay yarattı

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, sanatçı saat 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne getirildi ve 00.42'de yaşamını yitirdi.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti. Konak’ın ani rahatsızlanarak sahnede fenalaşması, KKTC’de gerçekleştirilen konser sırasında yaşandı. Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sanatçının tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu beklenmedik ölüm, sanat camiası ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu.


Volkan Konak neden öldü?

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Volkan Konak, konserin başlangıcında aniden rahatsızlanarak 00.17’de hastaneye başvuruda bulundu. İlk müdahalelerin ardından sanatçı, 00.42’de hayata veda etti. Polat Yağcı'nın açıklamasında ise, sahnede fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Konak için “beyin kanamasından şüpheleniliyor” ifadesi kullanıldı. Bu bilgiler, sanatçının ani rahatsızlığı ve ölüm nedenine dair yapılan ilk açıklamaları yansıtmakta olup, detaylı sağlık raporunun Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından ilerleyen zamanlarda paylaşılması beklenmektedir.


Volkan Konak'ın vasiyeti

Volkan Konak, 2020 yılında verdiği bir röportajda ölümünden sonra yapılacak işlemlerle ilgili dikkat çekici vasiyetini kamuoyu ile paylaşmıştı. Sanatçı, “Siz sevenlerime vasiyetimdir; ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar tüm bedenimi, ardından bir kutuya koyup Karadeniz’im üzerinde bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.” ifadelerini kullanarak, alışılmadık bir son ritüel talebinde bulunmuştu. Ayrıca, bir konser sırasında Nazım Hikmet'in şiirini okurken “Maçka'da düz tarlaya babamın yanına gömün beni” sözleriyle de farklı bir perspektif sunmuştu.

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