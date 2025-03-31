Volkan konak cenazesi (töreni) ne zaman, nerede, hangi gün, saat kaçta?

Karadeniz müziğinin sevilen ismi, 30 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybetti.

Volkan Konak'ın cenaze töreniyle ilgili resmi bilgiler henüz açıklanmadı. Ailesi ve yakın çevresinin, önümüzdeki saatlerde detayları paylaşması bekleniyor. Sanatçının memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde veya uzun yıllar yaşadığı İstanbul'da bir tören düzenlenmesi olası görünüyor.

Muhtemel Tören Yerleri ve Zamanı

Trabzon/Maçka Merkez Camii: Sanatçının doğup büyüdüğü yer olması nedeniyle burada bir tören düzenlenebilir.

İstanbul Teşvikiye Camii: Sanat camiasının sıkça tercih ettiği bu mekânda da bir tören yapılması muhtemel.

Cenaze namazının, geleneklere uygun olarak öğle namazına müteakip, yani tahmini olarak 13.00 - 14.30 saatleri arasında kılınması bekleniyor.

Defin Yeri

Volkan Konak'ın vasiyeti ve ailesinin kararına bağlı olarak, sanatçının Trabzon/Maçka'daki aile kabristanına veya İstanbul'daki Zincirlikuyu ya da Karacaahmet mezarlıklarına defnedilmesi gündemde.