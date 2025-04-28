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Ve yıllar sonra ortaya çıktı; Zafer Ergin’den şok eden Kurtlar Vadisi itirafı

Türk televizyonlarının usta ismi Zafer Ergin, yıllar boyunca merak edilen bir konuya sonunda açıklık getirdi. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı ikonik karakter Mehmet Karahanlı'ya neden veda ettiğini samimi sözlerle anlattı.

Ve yıllar sonra ortaya çıktı; Zafer Ergin’den şok eden Kurtlar Vadisi itirafı

Aslı Şafak'ın sunduğu 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk olan Zafer Ergin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ergin, "Arka Sokaklar başlamadan önce bir diziden ayrıldım. Çünkü zararlı olduğunu düşündüm; kötü alışkanlıklara yol açtığını hissettim" diyerek, kararının arkasındaki kişisel hassasiyetleri paylaştı.

💬 "Televizyon Büyük Bir Güçtür"

Bazı meslektaşlarının eleştirilerine de değinen usta oyuncu, "Bazı arkadaşlar, 'Neden ayrıldın? Zafer Ağabey dünyanın parasını alıyorsun' dediler. Ama benim ilke ve prensiplerim var" ifadelerini kullandı. Ergin, televizyonun toplum üzerinde büyük bir etkisi olduğuna dikkat çekerek, "Televizyon insanları iyiye, doğruya yönlendirebilecek büyük bir silahtır" dedi.


📺 Arka Sokaklar’da Yıllara Meydan Okuyor

Zafer Ergin, 2006’dan bu yana Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olmaya devam ediyor. Hem genç hem de yetişkin izleyiciler için bir ekran efsanesi haline gelen Ergin, ilkeleriyle sanat yaşamını şekillendirmeye devam ediyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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