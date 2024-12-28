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Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme, engelli vatandaşların ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyetli araç alım haklarında önemli değişiklikler içeriyor.

Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu

Bu düzenleme, engelli ve malul bireylerin araç sahibi olma süreçlerini kolaylaştırmayı ve mevcut araçlarını daha uzun süre kullanmalarını hedefliyor. İşte yeni düzenlemeye ilişkin detaylar:

Araç Seçiminde Cumhurbaşkanına Yetki Verildi

Yeni düzenlemeyle birlikte, ÖTV muafiyeti kapsamına alınacak araçların belirlenmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki tanındı. Bu yetki kapsamında:

Yerli katkı oranı,

Motor silindir hacmi,

Emisyon türü,

Araç değeri gibi kriterler dikkate alınarak hangi araçların ÖTV istisnasına gireceği belirlenecek.

Bu düzenleme, lüks ithal araçların muafiyet kapsamı dışında bırakılmasını ve ekonomik olarak daha erişilebilir araçların tercih edilmesini sağlayacak.

Araç Değişim Süresi Uzatıldı

Engelli bireylerin araç değiştirme süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Bu yenilikle:

Daha uzun süre aynı aracı kullanma imkanı sunuldu.

Araç alındıktan sonra 10 yıl boyunca satış yasağı getirildi.

Bu değişiklik, engelli vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmeyi ve sık sık araç değiştirme zorunluluğunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.


Yerlilik Oranı Şartı ve Üst Limit Artışı

Düzenleme, alınacak araçlarda %40 yerlilik oranı şartı getiriyor. Bu, ithal lüks araçların ÖTV muafiyeti kapsamından çıkarılacağı anlamına geliyor.

Ayrıca, ÖTV muafiyetli araçlar için geçerli olan üst limit artırıldı:

2024 yılı: 1 milyon 561 bin 255 TL

2025 yılı: %43,93 oranında artışla 2 milyon 247 bin 114 TL

Bu artış, engelli bireylerin daha yüksek fiyatlı araçlara erişim sağlayabilmesini kolaylaştırıyor.


ÖTV’siz Alınabilecek Araç Modelleri

Yeni düzenleme kapsamında ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek araç modelleri arasında şu seçenekler bulunuyor:

Fiat: Egea Sedan, Cross, Cross Wagon

Togg: T10X

Toyota: Corolla, C-HR

Renault: Clio, Duster, Megane

Hyundai: i10, i20, Bayon

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