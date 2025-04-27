Vay halimize; Ünlü kebapçı ifşalandı! Bakın ne yemişiz

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında sürdürdüğü denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. 25 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan güncel "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde iki tanınmış kebap restoranı da yer aldı.

Yapılan analizlerde, Adana kebap ve kuzu şiş ürünlerinde dana veya kuzu eti yerine kanatlı et kullanıldığı belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak ve tüketiciye güvenilir gıda sunmak amacıyla gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlık tarafından 25 Nisan 2025 tarihinde açıklanan güncel "tağşişli ürünler" listesinde, sektörde tanınan iki kebap restoranı da ifşa edildi.

İzmir'de faaliyet gösteren Dürümcü Mahmut Usta'nın çiğ Adana kebabı ile Ankara'da hizmet veren Rahmi Usta Dürümce Kebap'ın kuzu şiş ürünlerinde yapılan laboratuvar analizlerinde, ürünlerin içeriğinde kanatlı eti bulunduğu tespit edildi. 🥩🐔

Yetkililer, tağşiş tespit edilen ürünlerin tüketiciyi yanıltmaya yönelik olduğunu ve insan sağlığını tehdit edebileceğini belirterek, bu tür ihlallere karşı yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği için yapılan bu tür açıklamaların hem tüketiciyi bilinçlendirmeyi hem de sektörde şeffaflığı artırmayı hedeflediğini vurguladı. Denetimlerin artarak süreceği ve kurallara uymayan işletmelere ağır yaptırımlar uygulanacağı da bildirildi. 📋

Kaynak: Gazeteoku.com -https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/GuvenilirGida/GKD/TaklitVeyaTagsis