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Vatandaş hangisine güvensin; Ünlü yağ markaları hileli çıktı

Tüketici sağlığını tehdit eden taklit ve tağşişli ürünler ifşa edildi; firmalara yasal işlem başlatıldı.

Vatandaş hangisine güvensin; Ünlü yağ markaları hileli çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde yürütülen denetimlerin ardından zeytinyağında taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen markaları kamuoyuyla paylaştı. Sahte içeriklerle tüketiciyi yanıltan firmalar hakkında yasal süreç başlatıldığı bildirildi.


🧪 Hileli Üretim Yöntemleri: Tohum Yağı Karışımı ve Kimyasal Katkılar

Denetimlerde bazı üreticilerin, zeytinyağına tohum yağları (örneğin pamuk yağı, ayçiçek yağı) gibi düşük kaliteli yağlar eklediği ve hatta insan sağlığına zararlı katkı maddeleri kullandığı ortaya çıktı. Bu tür uygulamalar, hem ürünün doğallığını ortadan kaldırıyor hem de halk sağlığını ciddi biçimde tehlikeye atıyor.


📃 Taklit ve Tağşiş Yapan Markalar Listelendi

Bakanlık, tespit edilen markaların adlarını resmi internet sitesinde yayınladı. Tüketiciler, satın aldıkları ürünleri kontrol etmek ve bu firmalardan uzak durmak adına listeye erişebiliyor.

👉 Listeye bakanlığın resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.


🌿 Gerçek Zeytinyağı Nasıl Anlaşılır?

Uzmanlara göre, gerçek zeytinyağını anlamanın birkaç temel yöntemi bulunuyor:

🔹 Koku Testi:

Taze zeytin kokusu belirgin olmalıdır. Soğuk sıkım yağlarda hafif çimen ve meyvemsi notalar hissedilir.

🔹 Tat Testi:

Doğal zeytinyağı boğazda hafif bir yanma ve burukluk hissi bırakır. Bu, fenolik bileşiklerin varlığına işaret eder.


🧪 Evde Uygulanabilecek Basit Testler

1. Buzdolabı Testi:

Zeytinyağını buzdolabında birkaç saat bekletin. Gerçek zeytinyağı tamamen donmaz, ancak kısmen yoğunlaşır. Donmayan yağlarda karışım ihtimali yüksektir.

2. Tuz Ruhu (Asit) Testi:

Bir kaba az miktarda zeytinyağı koyun ve birkaç damla tuz ruhu ekleyin. Yağ renk değiştiriyorsa (turuncu veya kırmızı), bu sahtelik işaretidir.

3. Su Testi:

Bir bardak suya birkaç damla yağ damlatın. Saf zeytinyağı düzgün halkalar oluşturur; dağılırsa karışım olabilir.

Kaynak: Gazeteoku.com

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