Vatandaş can, bunlar para derdinde: Deprem sonrası çılgın zam!

Silivri ve Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, hem İstanbul’da hem çevre illerde hissedildi. Art arda gelen sarsıntılar, halkta büyük bir tedirginlik yarattı. Pek çok kişi şehri terk etmek için havayolunu tercih etti.

✈️ Bilet Fiyatları Tavan Yaptı

Deprem sonrası talep patlamasıyla birlikte uçak biletleri neredeyse fahiş fiyatlara ulaştı. İstanbul-Ankara tek yön uçuşları bir anda 8.859 TL’ye kadar yükseldi. Oysa aynı hat üzerinde deprem öncesi fiyatlar 800-1000 TL aralığındaydı.

Bu astronomik artış, sosyal medyada yoğun tepkilere yol açtı. Birçok kullanıcı, olağanüstü bir durumda fırsatçılık yapılmasını sert sözlerle eleştirdi.



🚦 Şehir Dışına Akın, Trafik Felç

Depremin ardından İstanbul’da trafik yoğunluğu da zirve yaptı. Hem kara yolunda hem de havalimanlarında çıkış trafiği ciddi oranda arttı. Vatandaşlar panikle hava yoluna yönelirken, İstanbul Havalimanı'nda herhangi bir operasyonel sorun yaşanmadığı açıklandı.



🛫 THY'den Fiyat Artışına Müdahale

Sosyal medya ve kamuoyundaki tepkilerin ardından Türk Hava Yolları devreye girdi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul çıkışlı yurt içi uçuşlar için tavan fiyatın 1750 TL olarak belirlendiğini açıkladı.



📣 Resmi Açıklama Geldi

Yahya Üstün’ün açıklaması şu şekilde:

“Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbul'lu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurtiçinde tavan fiyatımızı 1750 TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını kamuoyunun dikkatine sunarız.”

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi