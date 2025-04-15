Uzun menzilli füze alıyorlar; Amaç Türkiye'yi vurmakmış

Atina yönetimi, Türkiye’ye karşı askeri hazırlıklarını artırmak amacıyla, 200 kilometre menzilli 16 adet Exocet gemisavar füzesi alımı için Paris ile el sıkıştı.

Anlaşma Resmen İmzalandı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sebastien Lecornu, Atina’da gerçekleşen görüşme sonrası Exocet füze alımını kapsayan anlaşmayı resmileştirdi. Bu satış, 2021 yılında imzalanan savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde yürürlüğe girdi. Füzelerin maliyeti açıklanmasa da, bu hamle Atina’nın askeri modernizasyon sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Exocet Füzeleri: 200 Kilometrelik Tehdit

Fransız yapımı Exocet füzeleri, özellikle deniz savaşlarında etkili menzili ve hedef hassasiyetiyle biliniyor. Yaklaşık 200 kilometre menzile sahip bu füzeler, savaş gemilerine karşı güçlü bir savunma ve saldırı aracı olarak konumlanıyor.

Yunanistan’ın bu hamlesi, Türkiye ile yaşanan gerilimli deniz sınırı anlaşmazlıkları bağlamında stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

25 Milyar Euroluk Savunma Modernizasyonu

Atina, 2036 yılına kadar geçerli olacak 25 milyar euro’luk dev savunma yatırımı planı çerçevesinde:

3 adet Belharra tipi fırkateyn

24 adet Rafale savaş uçağı

16 adet Exocet gemisavar füzesi

Ve olası dördüncü fırkateyn ile seyir füzeleri alımını da gündemine aldı.

Bu süreçte, Fransa ile savunma işbirliği dikkat çekici boyutlara ulaştı.



Amaç Net: Türkiye'ye Karşı Hazırlık

Yunan yetkililer, kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda bu askeri modernizasyonun "Türkiye’ye karşı hazırlık" olduğunu açıkça dile getiriyor. Atina yönetimi, Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil olma olasılığı ve Meteor füzesi gibi ileri sistemlere ulaşmasını diplomatik kanallarla engellemeye çalışırken, kendini de askeri olarak güçlendirme yoluna gidiyor.