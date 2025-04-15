GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Uzun menzilli füze alıyorlar; Amaç Türkiye'yi vurmakmış

Yunanistan ile Fransa arasında yeni bir silah anlaşması daha imzalandı.

Uzun menzilli füze alıyorlar; Amaç Türkiye'yi vurmakmış

Atina yönetimi, Türkiye’ye karşı askeri hazırlıklarını artırmak amacıyla, 200 kilometre menzilli 16 adet Exocet gemisavar füzesi alımı için Paris ile el sıkıştı.

Anlaşma Resmen İmzalandı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sebastien Lecornu, Atina’da gerçekleşen görüşme sonrası Exocet füze alımını kapsayan anlaşmayı resmileştirdi. Bu satış, 2021 yılında imzalanan savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde yürürlüğe girdi. Füzelerin maliyeti açıklanmasa da, bu hamle Atina’nın askeri modernizasyon sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Exocet Füzeleri: 200 Kilometrelik Tehdit

Fransız yapımı Exocet füzeleri, özellikle deniz savaşlarında etkili menzili ve hedef hassasiyetiyle biliniyor. Yaklaşık 200 kilometre menzile sahip bu füzeler, savaş gemilerine karşı güçlü bir savunma ve saldırı aracı olarak konumlanıyor.

Yunanistan’ın bu hamlesi, Türkiye ile yaşanan gerilimli deniz sınırı anlaşmazlıkları bağlamında stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

25 Milyar Euroluk Savunma Modernizasyonu

Atina, 2036 yılına kadar geçerli olacak 25 milyar euro’luk dev savunma yatırımı planı çerçevesinde:

3 adet Belharra tipi fırkateyn
24 adet Rafale savaş uçağı
16 adet Exocet gemisavar füzesi

Ve olası dördüncü fırkateyn ile seyir füzeleri alımını da gündemine aldı.
Bu süreçte, Fransa ile savunma işbirliği dikkat çekici boyutlara ulaştı.


Amaç Net: Türkiye'ye Karşı Hazırlık

Yunan yetkililer, kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda bu askeri modernizasyonun "Türkiye’ye karşı hazırlık" olduğunu açıkça dile getiriyor. Atina yönetimi, Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil olma olasılığı ve Meteor füzesi gibi ileri sistemlere ulaşmasını diplomatik kanallarla engellemeye çalışırken, kendini de askeri olarak güçlendirme yoluna gidiyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Yeni TOGG fiyatıyla mest etti; Neredeyse yarı fiyatla satışa çıkacak Yeni TOGG fiyatıyla mest etti; Neredeyse yarı fiyatla satışa çıkacak
Dev ayakkabı firması iflas etti; Tüm mağazalar patladı Dev ayakkabı firması iflas etti; Tüm mağazalar patladı
Anneden, babadan, dededen miras bekleyenler dikkat; Emsal karar Anneden, babadan, dededen miras bekleyenler dikkat; Emsal karar
Naci Görür'den korkutan Kahramanmaraş depremi uyarısı Naci Görür'den korkutan Kahramanmaraş depremi uyarısı
Ziraat Bankası müşterilerine karşılıksız 1.500 TL yatıyor Ziraat Bankası müşterilerine karşılıksız 1.500 TL yatıyor
Hyundai tabuları yıktı; Asgari ücretliler bile kolayca alacak Hyundai tabuları yıktı; Asgari ücretliler bile kolayca alacak
SON HABERLER
30 gün sonra altın fiyatı bu kadar olacak! Ters köşe eden rakam 30 gün sonra altın fiyatı bu kadar olacak! Ters köşe eden rakam
BYD ve Chery'den dev marka Türkiye'ye geliyor! BYD ve Chery'den dev marka Türkiye'ye geliyor!
BİM ve A101'de ayçiçek yağı indirimi: İster 1 lt, ister 5 lt! İşte fiyatları... BİM ve A101'de ayçiçek yağı indirimi: İster 1 lt, ister 5 lt! İşte fiyatları...
Leyla dizisinde şok ayrılık; Bir dönem sona erdi Leyla dizisinde şok ayrılık; Bir dönem sona erdi
Dünyada Tek! İşte Diğerlerinden Çok Farklı Olan Burç Dünyada Tek! İşte Diğerlerinden Çok Farklı Olan Burç
Balıktan Daha Çok Omega 3! Canan Karatay'ın Önerdiği Mucize Tohum! Balıktan Daha Çok Omega 3! Canan Karatay'ın Önerdiği Mucize Tohum!
Bu işler 60 ay erken emekli ediyor; Yüksek maaşta var Bu işler 60 ay erken emekli ediyor; Yüksek maaşta var
1 milyon TL'nin 1 aylık yeni getirisi açıklandı: Faiz tavan 1 milyon TL'nin 1 aylık yeni getirisi açıklandı: Faiz tavan