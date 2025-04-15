GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Uzak Şehir dizisinde ters köşe eden ayrılık; İzleyici şok

Kanal D ekranlarının çok izlenen yapımları arasında yer alan Uzak Şehir dizisi, 21. bölümüyle ortalığı adeta karıştırdı. Pazartesi akşamlarının reyting liderlerinden olan dizi, son bölümüyle yine çok konuşulurken, başrol oyuncusunun ayrılığı kulisleri salladı.

Uzak Şehir dizisinde ters köşe eden ayrılık; İzleyici şok

Dizinin sevilen karakterlerinden Doktor Uğur’a hayat veren Anıl İlter, ekibe veda ediyor. Kısa süre önce diziye dahil olan İlter, oyunculuğu ve karaktere kattığı derinlikle kısa sürede izleyicinin beğenisini kazanmıştı. Gelen son bilgilere göre, oyuncunun hikâyeye veda etmesi kesinleşti. Bu ayrılığın, dizinin gidişatını ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.

Ayrılıklar Devam Edecek mi?

Uzak Şehir dizisi sezon finaline yaklaşırken, sadece Anıl İlter’in değil, başka oyuncuların da veda edebileceği konuşuluyor. Gerilim dozu her geçen hafta artan dizide, karakterler arasındaki çatışmalar hikâyenin yönünü dramatik biçimde değiştiriyor.

Kulislerde konuşulanlara göre yapım ekibi, final öncesi birkaç ayrılıkla daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Dizinin başarılı kadrosu; Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç ve Kuzey Gezer gibi isimlerden oluşuyor. Geniş ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Uzak Şehir, sadece televizyonda değil dijital platformlarda da yüksek izlenme oranlarına ulaşıyor.

22. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Merakla beklenen Uzak Şehir 22. bölüm, 15 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak. Özellikle Anıl İlter’in ayrılığı sonrası bölümde neler yaşanacağı ve senaryonun nasıl şekilleneceği, dizinin sıkı takipçileri tarafından ilgiyle bekleniyor.

Reytingler Ne Durumda?

Tüm bu gelişmelerin ardından dizinin reyting performansı da merak konusu. Son bölümdeki kriz atmosferi ve karakter değişimi sonrası, Uzak Şehir reytinglerinde düşüş mü yaşanacak yoksa merak dozunun artmasıyla izlenme rekoru mu kırılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor.


Kaynak: https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

ÇOK OKUNAN HABERLER
Yeni TOGG fiyatıyla mest etti; Neredeyse yarı fiyatla satışa çıkacak Yeni TOGG fiyatıyla mest etti; Neredeyse yarı fiyatla satışa çıkacak
Dev ayakkabı firması iflas etti; Tüm mağazalar patladı Dev ayakkabı firması iflas etti; Tüm mağazalar patladı
Anneden, babadan, dededen miras bekleyenler dikkat; Emsal karar Anneden, babadan, dededen miras bekleyenler dikkat; Emsal karar
Naci Görür'den korkutan Kahramanmaraş depremi uyarısı Naci Görür'den korkutan Kahramanmaraş depremi uyarısı
Ziraat Bankası müşterilerine karşılıksız 1.500 TL yatıyor Ziraat Bankası müşterilerine karşılıksız 1.500 TL yatıyor
Hyundai tabuları yıktı; Asgari ücretliler bile kolayca alacak Hyundai tabuları yıktı; Asgari ücretliler bile kolayca alacak
SON HABERLER
30 gün sonra altın fiyatı bu kadar olacak! Ters köşe eden rakam 30 gün sonra altın fiyatı bu kadar olacak! Ters köşe eden rakam
BYD ve Chery'den dev marka Türkiye'ye geliyor! BYD ve Chery'den dev marka Türkiye'ye geliyor!
BİM ve A101'de ayçiçek yağı indirimi: İster 1 lt, ister 5 lt! İşte fiyatları... BİM ve A101'de ayçiçek yağı indirimi: İster 1 lt, ister 5 lt! İşte fiyatları...
Leyla dizisinde şok ayrılık; Bir dönem sona erdi Leyla dizisinde şok ayrılık; Bir dönem sona erdi
Dünyada Tek! İşte Diğerlerinden Çok Farklı Olan Burç Dünyada Tek! İşte Diğerlerinden Çok Farklı Olan Burç
Balıktan Daha Çok Omega 3! Canan Karatay'ın Önerdiği Mucize Tohum! Balıktan Daha Çok Omega 3! Canan Karatay'ın Önerdiği Mucize Tohum!
Bu işler 60 ay erken emekli ediyor; Yüksek maaşta var Bu işler 60 ay erken emekli ediyor; Yüksek maaşta var
1 milyon TL'nin 1 aylık yeni getirisi açıklandı: Faiz tavan 1 milyon TL'nin 1 aylık yeni getirisi açıklandı: Faiz tavan