Uzak Şehir dizisinde şok ayrılık; Resmen fırtına koptu

Pazartesi akşamlarının reyting şampiyonu Uzak Şehir, 23. bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Ancak geceye damgasını vuran sahneler sonrası diziden gelen ayrılık haberi adeta şok etkisi yarattı. Sevilen karakter Nare’nin akıbeti ve Sahra Şaş’ın diziden ayrılacağı iddiaları, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.

Uzak Şehir Dizisinde Büyük Kriz: Nare Ayrılıyor Mu?

Başrollerini Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan, Ferit Kaya ve Sahra Şaş gibi başarılı isimlerin paylaştığı Uzak Şehir dizisinde tansiyon hiç düşmüyor. 23. bölümde Nare karakterinin vurulmasıyla gerilim tırmanırken, perde arkasında başka bir gelişme daha yaşandı.

Kulislerden sızan bilgilere göre, Sahra Şaş, sezon finali öncesinde diziden ayrılacak. Henüz yapımcı ekipten resmi bir açıklama yapılmasa da, dizinin hayranları sosyal medyada ayrılık iddialarını konuşmaya başladı.

Sezon Finali Öncesi Uzak Şehir'de Fırtına Kopacak

Uzak Şehir dizisi adım adım sezon finaline ilerlerken, hikâyenin temposu da giderek artıyor. Özellikle Nare karakterinin akıbeti ve ayrılık söylentileri, dizinin 24. bölümüne olan ilgiyi daha da artırdı. Yeni bölüm, Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.