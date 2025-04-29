GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Uzak Şehir dizisinde şok ayrılık; Resmen fırtına koptu

Uzak Şehir dizisinde flaş ayrılık! Başrol oyuncusu Sahra Şaş'ın diziden ayrılacağı iddiası izleyiciyi şaşırttı. Detaylar haberimizde!

Uzak Şehir dizisinde şok ayrılık; Resmen fırtına koptu

Pazartesi akşamlarının reyting şampiyonu Uzak Şehir, 23. bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Ancak geceye damgasını vuran sahneler sonrası diziden gelen ayrılık haberi adeta şok etkisi yarattı. Sevilen karakter Nare’nin akıbeti ve Sahra Şaş’ın diziden ayrılacağı iddiaları, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.

Uzak Şehir Dizisinde Büyük Kriz: Nare Ayrılıyor Mu?

Başrollerini Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan, Ferit Kaya ve Sahra Şaş gibi başarılı isimlerin paylaştığı Uzak Şehir dizisinde tansiyon hiç düşmüyor. 23. bölümde Nare karakterinin vurulmasıyla gerilim tırmanırken, perde arkasında başka bir gelişme daha yaşandı.

Kulislerden sızan bilgilere göre, Sahra Şaş, sezon finali öncesinde diziden ayrılacak. Henüz yapımcı ekipten resmi bir açıklama yapılmasa da, dizinin hayranları sosyal medyada ayrılık iddialarını konuşmaya başladı.

Sezon Finali Öncesi Uzak Şehir'de Fırtına Kopacak

Uzak Şehir dizisi adım adım sezon finaline ilerlerken, hikâyenin temposu da giderek artıyor. Özellikle Nare karakterinin akıbeti ve ayrılık söylentileri, dizinin 24. bölümüne olan ilgiyi daha da artırdı. Yeni bölüm, Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Türkiye adeta hazine buldu! Açtıkça fışkırıyor Türkiye adeta hazine buldu! Açtıkça fışkırıyor
Sağlık Bakanlığı 14 bin 500 işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan Sağlık Bakanlığı 14 bin 500 işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan
10 yaştan büyük otomobili olan baksın! Karar çıkıyor 10 yaştan büyük otomobili olan baksın! Karar çıkıyor
Fenerbahçe'de asrın transferi; Süper Lig'te ortalık karışır Fenerbahçe'de asrın transferi; Süper Lig'te ortalık karışır
Haftaya son; WhatsApp dönemi sona eriyor Haftaya son; WhatsApp dönemi sona eriyor
Dar gelirliye ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Mayıs 2025! Dar gelirliye ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Mayıs 2025!
SON HABERLER
Emeklilere 25 Bin TL teklifi! Maaşını taşıyan parayı cebine koyacak! Emeklilere 25 Bin TL teklifi! Maaşını taşıyan parayı cebine koyacak!
Ev hanımları emekli oluyor; Çalışmadan emekli maaşı alacaklar Ev hanımları emekli oluyor; Çalışmadan emekli maaşı alacaklar
İbrahim Tatlıses’in bilinmeyen serveti çıktı; Herkes apışıp kaldı İbrahim Tatlıses’in bilinmeyen serveti çıktı; Herkes apışıp kaldı
Kızı ayda 385 bin TL harcayan ünlü şirketin patronu iflas etti Kızı ayda 385 bin TL harcayan ünlü şirketin patronu iflas etti
Türkiye'ye saldırmak için hazırlanıyorlar; O gemi yanaştı Türkiye'ye saldırmak için hazırlanıyorlar; O gemi yanaştı
Cem Küçük ilk kez duyurdu; Cumhurbaşkanı bu işten rahatsız Cem Küçük ilk kez duyurdu; Cumhurbaşkanı bu işten rahatsız
Türkiye'de tüm dünyaya yetecek rezerv; Böylesi görülmedi Türkiye'de tüm dünyaya yetecek rezerv; Böylesi görülmedi
Mete Yarar kara haberi verdi; Artık çok geç! Seferberlik ilan edilmeli Mete Yarar kara haberi verdi; Artık çok geç! Seferberlik ilan edilmeli