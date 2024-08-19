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Uyku keki nedir? Yiyenin nevri dönüyor!

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir ürün, "uyku keki" adı altında satılan külah kekler büyük tartışmalara yol açıyor. 1.200 TL'ye internet üzerinden satışa sunulan bu ürünlerin, tüketen kişilerde ciddi yan etkilere neden olduğu iddia ediliyor. Gençler arasında popüler hale gelen bu keklerin, gözlerde kızarıklık ve kendinden geçme gibi belirtiler yarattığı söyleniyor.

Uyku keki nedir? Yiyenin nevri dönüyor!

Sosyal medyada yayılan videoların ardından, kullanıcıların yoğun şikayetleri Tarım ve Orman Bakanlığı'na yöneliyor. Ürünlerin içeriğinde uyuşturucu etkisi yaratan maddelerin bulunduğu iddiaları üzerine, satıcı firma satış sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını kapatma kararı alıyor. Ancak bu adım, kamuoyunun endişelerini daha da artırıyor ve gözler Tarım ve Orman Bakanlığı'na çevriliyor.

Uyku keki nedir Yiyenin nevri dönüyor3

Uyku Keki Nedir?

Bu olaylar sonrası, vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ürünlerin acilen incelenmesi talebinde bulunuyor. Ürünlerin gerçek içeriği ve olası tehlikeleri konusunda yetkililerden açıklama beklenirken, "uyku keki" adı altında satılan bu ürünler kısa sürede ülke gündemine oturuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın atacağı adımlar merakla bekleniyor.

Bu tür olaylar, internet üzerinden yapılan alışverişlerde güvenilir satıcılardan ve markalardan alışveriş yapmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Vatandaşların bilinçli olması ve güvenilir olmayan kaynaklardan ürün temin etmemesi hayati önem taşıyor.

Kaynak: Gazeteoku

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